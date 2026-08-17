La sfida di tennis tra Francisco Cerúndolo e Félix Auger-Aliassime è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto molto interessante tra l'argentino Francisco Cerúndolo, uno dei giocatori più pericolosi del circuito sulle superfici rapide, e il canadese Félix Auger-Aliassime, ex numero 6 del mondo e protagonista di una stagione nella quale sta cercando continuità ai massimi livelli. Il Cincinnati Open rappresenta uno degli ultimi grandi appuntamenti prima degli US Open e mette in palio punti importanti per la classifica ATP.

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Francisco Cerúndolo: caratteristiche e carriera

Francisco Cerúndolo, nato nel 1998 a Buenos Aires, è ormai uno dei giocatori più competitivi del circuito ATP. L'argentino ha raggiunto la posizione numero 18 del ranking mondiale e ha costruito gran parte dei propri successi grazie a un tennis molto aggressivo dalla linea di fondo.

Il suo diritto è l'arma principale, con accelerazioni potenti e profonde che gli permettono di spostare l'avversario da una parte all'altra del campo. Cerúndolo è inoltre dotato di un ottimo servizio e di una notevole capacità di trovare angoli difficili da gestire.

Nonostante i risultati più prestigiosi siano arrivati sulla terra battuta, l'argentino ha dimostrato di poter essere molto competitivo anche sul cemento, soprattutto quando riesce a giocare con grande anticipo.

Félix Auger-Aliassime: caratteristiche e carriera

Félix Auger-Aliassime, classe 2000, è uno dei migliori tennisti canadesi della sua generazione. Ha raggiunto la sesta posizione del ranking ATP e ha conquistato diversi titoli sul circuito maggiore.

Il suo tennis è costruito soprattutto sulla potenza del servizio, il diritto aggressivo e la capacità di chiudere rapidamente gli scambi. Quando riesce a trovare continuità con la prima palla, Auger-Aliassime diventa particolarmente difficile da affrontare sul cemento.

La superficie americana può quindi valorizzare le sue qualità offensive e permettergli di prendere il comando del match fin dalle prime fasi.

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Il momento dei due tennisti

Cerúndolo arriva alla sfida dopo aver superato

nel secondo turno di Cincinnati. L'argentino ha dovuto però fare i conti con una giornata complicata, venendo eliminato dal portoghese con il punteggio di 6-4, 6-4. Il risultato interrompe il suo percorso nel torneo e rende il confronto con Auger-Aliassime particolarmente importante per la sua stagione sul cemento.

Auger-Aliassime ha invece iniziato il torneo con una vittoria convincente, superando Sebastian Korda al termine di una partita molto combattuta. Il canadese ha mostrato una buona tenuta nei momenti decisivi e ha confermato di poter essere competitivo sul cemento americano.

Il confronto presenta inoltre un bilancio diretto molto equilibrato, con i due giocatori capaci di affrontarsi più volte sul circuito ATP. La sfida si preannuncia quindi molto aperta anche dal punto di vista tattico.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati potrebbe favorire leggermente Auger-Aliassime, soprattutto per la capacità del canadese di ottenere punti rapidi con il servizio e di comandare gli scambi con il diritto. Cerúndolo, però, ha un tennis estremamente aggressivo e può mettere in difficoltà il canadese se riesce a prendere subito il controllo del ritmo.

La sfida potrebbe essere decisa proprio dalla percentuale di prime palle e dalla capacità di entrambi di evitare passaggi a vuoto. Auger-Aliassime può contare su un servizio leggermente più incisivo, mentre Cerúndolo possiede una maggiore varietà negli scambi da fondo.

Il pronostico è leggermente dalla parte di Félix Auger-Aliassime, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. Il canadese sembra avere qualche arma in più sul cemento veloce di Cincinnati, ma Cerúndolo può rendere il match molto equilibrato grazie alla propria aggressività da fondo campo. La previsione è per una partita combattuta, con buone possibilità di assistere a un match deciso al terzo set.

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