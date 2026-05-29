Il terzo turno del Roland Garros mette di fronte Francisco Cerúndolo e Zachary Svajda in una sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino. Un confronto che, almeno sulla carta, sembra pendere dalla parte del tennista argentino, ma che potrebbe comunque riservare spunti interessanti e qualche sorpresa.

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Il momento dei due tennisti

Cerúndolo arriva all'appuntamento con il favore dei pronostici grazie alla sua maggiore esperienza e a una consolidata attitudine alla terra battuta. Attualmente numero 26 del ranking ATP, l'argentino è considerato uno degli specialisti della superficie e negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti proprio sui campi in terra rossa, costruendo gran parte delle sue fortune tennistiche su questo terreno.

Dall'altra parte della rete ci sarà Zachary Svajda, numero 85 della classifica mondiale e protagonista di un percorso convincente nel torneo francese. L'americano continua a crescere nel circuito maggiore e sta dimostrando di poter competere anche in contesti prestigiosi come uno Slam. Tuttavia, affrontare un avversario del calibro di Cerúndolo sulla sua superficie preferita rappresenta senza dubbio uno dei test più impegnativi della sua giovane carriera.

Anche i bookmaker sembrano avere pochi dubbi sull'esito della sfida. Le quote attribuite alla vittoria dell'argentino sono particolarmente basse, segnale di una fiducia diffusa nelle sue possibilità di qualificazione. La combinazione tra classifica superiore, maggiore esperienza e rendimento sulla terra battuta spinge infatti molti osservatori a considerarlo il favorito per il passaggio del turno.

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