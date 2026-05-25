Tra le sfide più avvincenti del primo turno del Roland Garros c'è quella tra Cerundolo e Van De Zandschulp. L'argentino parte favorito anche in virtù dei precedenti con l'olandese: tre successi in altrettante sfide disputate. Arriverà il poker o assisteremo ad una storica prima volta? Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cerundolo-Van De Zandschlup: dove vedere il Roland Garros in Streaming e in Tv

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arriva a Parigi con un rendimento altalenante nelle ultime settimane: buone prestazioni alternate a qualche sconfitta pesante, ma sulla terra resta un giocatore solido e capace di imporre ritmo e intensità negli scambi lunghi., invece, ha mostrato segnali di crescita e una discreta continuità recente, ma contro avversari di alto livello ha spesso faticato a mantenere lo stesso livello per tutta la partita. Ne esce un confronto tra un giocatore più stabile su questa superficie e un outsider chiamato a cercare il colpo a sorpresa.

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