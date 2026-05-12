Lo streaming gratis della gara CF Montréal-Portland Timbers: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La MLS propone una nuova sfida nella notte tra mercoledì 13 maggio e giovedì 14 maggio: CF Montréal-Portland Timbers, in programma alle ore 01:15 italiane. Una gara importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl CF Montréal proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e dare continuità al proprio percorso stagionale. Servirà intensità e attenzione difensiva contro un avversario molto dinamico.
I Portland Timbers, invece, cercheranno di imporre il proprio ritmo e sfruttare qualità e velocità in fase offensiva. La squadra americana punta a conquistare punti importanti anche lontano da casa.
Le probabili formazioni di CF Montréal-Portland TimbersLe formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio, ma ci si attende una partita aperta e combattuta, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie chance. In gare di MLS come questa, episodi e gestione dei momenti possono fare la differenza.
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