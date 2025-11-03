Lo streaming gratis della gara Bristol City-Blackburn: la partita della Championship in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 15:22)

La Championship propone un match ricco di interesse tra due squadre dal percorso opposto finora. Bristol City e Blackburn si affrontano lunedì 4 novembre alle ore 20:45 in una sfida che promette spettacolo, con i padroni di casa lanciatissimi nelle zone alte e gli ospiti in cerca di riscatto. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Bristol City-Blackburn in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Bristol City-Blackburn in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Bristol City-Blackburn” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Bristol City è una delle sorprese di questo avvio di stagione e vuole proseguire la propria corsa in zona playoff. La squadra di Struber ha dimostrato grande compattezza difensiva e capacità di gestione del possesso. In classifica, il Bristol City è quinto con 22 punti.

Il Blackburn, invece, attraversa una fase complessa e ha bisogno di una scossa per risalire la classifica. La formazione di Ismael deve migliorare la fase difensiva e ritrovare fiducia in avanti per tornare a muovere la graduatoria. Il Blackburn è diciannovesimo con 13 punti.

Le probabili formazioni di Bristol City-Blackburn — Entrambi gli allenatori restano fedeli ai propri sistemi di gioco. Il Bristol City dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che garantisce solidità e spinta sulle fasce, mentre il Blackburn dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, cercando di sfruttare la velocità delle punte e la qualità tra le linee.

Bristol City (3-4-2-1): Vitek, Atkinson, Dickie, Tanner, Borges, Vyner, Randell, McCrorie, Mehmeti, Twine, Armstrong. Allenatore: Gerhard Struber

Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael

Non perdere l’occasione di seguire Bristol City-Blackburn in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Championship. Non perderti nemmeno un minuto di Bristol City-Blackburn in streaming live gratis su Bet365.