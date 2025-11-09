Lo streaming gratis della gara di campionato Chapecoense-América-MG: la partita del campionato brasiliano in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 15:12)

La Serie B brasiliana propone una sfida dal peso specifico importante, con due squadre che vivono momenti stagionali molto diversi. Chapecoense e América-MG si affrontano lunedì 10 novembre alle ore 23:00, in una partita che può consolidare le ambizioni promozione dei padroni di casa o rilanciare gli ospiti in una seconda parte di campionato più serena. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Chapecoense-América-MG in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Chapecoense-América-MG in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie B brasiliana dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Chapecoense-América-MG” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Chapecoense, seconda con 58 punti, sta lottando per la promozione diretta e arriva a questa sfida con grande fiducia. La squadra di Gilmar Dal Pozzo ha costruito la propria forza su una difesa compatta e su un’organizzazione tattica impeccabile, supportata dalla qualità offensiva di Perotti e Marcinho.

L’América-MG, invece, è quattordicesima con 42 punti e punta a chiudere la stagione lontano dalla zona retrocessione. Alberto Valentim ha ridato equilibrio alla squadra, che ora cerca maggiore incisività in avanti per tornare a vincere anche fuori casa.

Le probabili formazioni di Chapecoense-América-MG — La Chapecoense dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, puntando sul controllo del centrocampo e sugli inserimenti dei trequartisti alle spalle di Perotti. L’América-MG, invece, risponderà con un più offensivo 4-3-3, affidandosi alla velocità dei suoi esterni e alle geometrie di Souza in mezzo al campo.

Chapecoense (3-4-2-1): Santos, Caetano, Leonardo, Doma, Carvalheira, David, Victor, Clar, Augusto, Marcinho, Perotti. Allenatore: Gilmar Dal Pozzo

América-MG (4-3-3): Gustavo, Julio Cesar, Santos, Lucao, Paulinho, Miquieias, Amaral, Souza, Miguelito, Bigode, Ortiz. Allenatore: Alberto Valentim

Non perdere l’occasione di seguire Chapecoense-América-MG in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie B brasiliana. Non perderti nemmeno un minuto di Chapecoense-América-MG in streaming live gratis su Bet365.