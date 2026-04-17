La sfida tra Chapecoense e Botafogo si preannuncia interessante nel contesto del Brasileirão Serie A. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 e vedrà opposte due squadre che arrivano al match con stati di forma e obiettivi molto diversi. I padroni di casa stanno vivendo un campionato complicato, faticando a risalire la classifica, mentre gli ospiti di Rio de Janeiro cercano continuità dopo un periodo positivo sia in ambito nazionale che internazionale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CHAPECOENSE-BOTAFOGO SU BET365

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Il momento delle due squadre

La Chapecoense arriva a questo appuntamento in una situazione piuttosto delicata. Attualmente al 19º posto in classifica, la squadra fatica a trovare risultati positivi e nell’ultima uscita ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Athletico PR il 12 aprile 2026. Il rendimento recente parla chiaro: nelle ultime cinque partite non sono arrivate vittorie, ma solo due pareggi e tre sconfitte, con una media realizzativa molto bassa (0,2 gol segnati a gara) e una difesa che concede quasi due reti a partita. Numeri che evidenziano difficoltà sia in fase offensiva che nella tenuta complessiva.

Il Botafogo, invece, si presenta a Chapecó con un morale decisamente migliore. La squadra occupa l’11º posto in classifica e arriva da una vittoria esterna importante per 3-2 contro il Racing Club il 15 aprile 2026, risultato che conferma il buon momento anche sul piano internazionale. Il bilancio delle ultime cinque gare è positivo: tre vittorie e due pareggi, con una media di 2,2 gol segnati e 1,6 subiti a partita.

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