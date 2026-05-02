La sfida tra Chapecoense e Red Bull Bragantino, in programma 3 maggio 2026 alle 23:30 all’Arena Condá, si configura come un passaggio significativo per entrambe le formazioni nel percorso della Campeonato Brasileiro Série A.

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Il momento delle due squadre

La Chapecoense arriva a questo appuntamento in grande difficoltà, ultima in classifica con soli 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte. La squadra guidata da Gilmar Dal Pozzo fatica soprattutto sul piano difensivo, con 24 gol subiti a fronte di 12 realizzati, segnale di un equilibrio ancora lontano dall’essere trovato. Anche il rendimento interno non offre molte certezze: in casa è arrivata una sola vittoria, accompagnata da quattro pareggi e due sconfitte.

Situazione più stabile per il Red Bull Bragantino, attualmente nono con 17 punti. Il cammino della squadra è stato finora altalenante ma più solido rispetto agli avversari, con cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte. I numeri parlano di un sostanziale equilibrio tra gol fatti e subiti (15 a 15), a conferma di una formazione capace di alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto.

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