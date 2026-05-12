Lo streaming gratis della gara Charlotte FC-New York City FC: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La MLS propone una sfida interessante nella notte tra mercoledì 13 maggio e giovedì 14 maggio: Charlotte FC-New York City FC, in programma alle ore 01:15 italiane. Un match importante per la corsa ai playoff, con due squadre intenzionate a conquistare punti preziosi nella Eastern Conference. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Charlotte FC proverà a sfruttare il fattore campo per imporre intensità e aggressività fin dalle prime battute. La squadra americana cercherà di costruire il proprio gioco attraverso ritmo e pressione offensiva.
Il New York City FC, invece, punta su qualità tecnica e organizzazione per ottenere un risultato positivo in trasferta. Gli ospiti proveranno a gestire il possesso e colpire negli spazi.
Le probabili formazioni di Charlotte FC-New York City FCLe formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una gara equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti pesanti. In sfide di MLS come questa, la differenza può arrivare dagli episodi e dalla concretezza sotto porta.
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