Chelsea-Leeds, sedicesimi di finale di EFL Cup: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e Streaming Gratis.
Dove vedere Chelsea-Leeds in diretta TV e streaming
Chelsea-Leeds, match valido per i sedicesimi di finale di EFL Cup (Carabao Cup), in programma mercoledì 9 settembre alle ore 21:00 allo Stamford Bridge di Londra Stadium sarà visibile in diretta e in esclusiva su Como TV. I telespettatori potranno seguirla anche in streaming scaricando l'applicazione su Pc, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra il Chelsea e il Leeds è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la EFL Cup e cercare Chelsea-Leeds tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio del match.
Come accedere allo streaming di Chelsea-LeedsPer cercare Chelsea-Leeds nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la EFL Cup;
- cercare Chelsea-Leeds tra le partite di mercoledì 9 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Chelsea-Leeds: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre 2026 allo Stamford Bridge di Londra. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa su Como TV. I telespettatori potranno seguirla anche in streaming scaricando l'applicazione su Pc, tablet e smartphone.
- Partita: Chelsea-Leeds
- Competizione: EFL Cup
- Data: mercoledì 9 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Stamford Bridge
- Diretta TV: Como TV
- Streaming verificato: Como TV, Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui ChelseaIl Chelsea arriva alla sfida di EFL Cup dopo un avvio di stagione positivo in Premier League, con due vittorie nelle prime giornate contro Fulham e Brighton, prima del ko per 2-1 contro l’Arsenal. In League Cup i Blues hanno superato senza problemi il Luton Town per 2-0 e possono contare su una rosa profonda e su una tradizione favorevole nella competizione: hanno perso al terzo turno soltanto una volta negli ultimi 15 anni. Anche i precedenti con il Leeds sorridono nettamente al Chelsea, che ha vinto tutti gli ultimi dieci confronti disputati nelle coppe.
Qui LeedsIl Leeds si presenta a Stamford Bridge in un momento altrettanto incoraggiante. La squadra di Daniel Farke ha perso soltanto due delle ultime 16 partite ufficiali, con otto vittorie e sei pareggi, e ha iniziato la nuova stagione senza sconfitte: due successi e due pareggi nelle prime quattro gare.
Dopo le vittorie esterne contro il Nottingham Forest, entrambe senza subire gol, sono arrivati i pareggi contro Brentford e Brighton. Il Leeds può inoltre guardare con fiducia agli ultimi incroci di campionato con il Chelsea, avendo conquistato quattro punti nella scorsa stagione tra vittoria per 3-1 a Elland Road e pareggio per 2-2 a Londra, anche se in semifinale di FA Cup ad aprile è stato il Chelsea a imporsi 1-0.
Probabili formazioni di Chelsea LeedsCHELSEA (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, Lavia, Barco, Chavarria; Estevao, Palmer; Welbeck. Allenatore: Xabi Alonso
LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Elvedi, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Longstaff, Justin; Aaronson, Wilson; Nmecha. Allenatore: Daniel Farke
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