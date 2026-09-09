Chelsea-Leeds inaugura il programma dei sedicesimi di finale di EFL Cup. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in un turno di una competizione Nazionale: lo scorso 26 aprile, infatti, i Blues eliminarono il Leeds in semifinale di FA Cup. VEDI CHELSEA-LEEDS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 L'inizio di stagione è stato fin qui positivo per entrambe le formazioni. Xabi Alonso ha inaugurato il suo corso londinese con tre vittorie tra Premier ed EFL Cup, Leeds è invece imbattuto con due vittorie e altrettanti pareggia tra coppa e campionato. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CHELSEA-LEEDS. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. inaugura il programma dei sedicesimi di finale di. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in un turno di una competizione Nazionale: lo scorso 26 aprile, infatti, i Blues eliminarono ilin semifinale diL'inizio di stagione è stato fin qui positivo per entrambe le formazioni.ha inaugurato il suo corso londinese con tre vittorie traed perdendo solamente il derby con l'Arsenal nello scorso weekend. Ilè invece imbattuto con due vittorie e altrettanti pareggia tra coppa e campionato. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Chelsea-Leeds in diretta TV e streaming

Chelsea-Leeds, match valido per i sedicesimi di finale di EFL Cup (Carabao Cup), in programma mercoledì 9 settembre alle ore 21:00 allo Stamford Bridge di Londra Stadium sarà visibile in diretta e in esclusiva su Como TV. I telespettatori potranno seguirla anche in streaming scaricando l'applicazione su Pc, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra il Chelsea e il Leeds è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la EFL Cup e cercare Chelsea-Leeds tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio del match.

Xabi Alonso, allenatore del Chelsea (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Come accedere allo streaming di Chelsea-Leeds

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la EFL Cup; cercare Chelsea-Leeds tra le partite di mercoledì 9 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Chelsea-Leeds: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre 2026 allo Stamford Bridge di Londra. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa su Como TV. I telespettatori potranno seguirla anche in streaming scaricando l'applicazione su Pc, tablet e smartphone.

Partita: Chelsea-Leeds

Competizione: EFL Cup

EFL Cup Data: mercoledì 9 settembre 2026

mercoledì 9 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stamford Bridge

Stamford Bridge Diretta TV: Como TV

Como TV Streaming verificato: Como TV, Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Chelsea

Qui Leeds

Ilarriva alla sfida di EFL Cup dopo un avvio di stagione positivo in, con due vittorie nelle prime giornate contro, prima del ko per-1 contro l’. In League Cup i Blues hanno superato senza problemi ilper 2-0 e possono contare su una rosa profonda e su una tradizione favorevole nella competizione: hanno perso al terzo turno soltanto una volta negli ultimi 15 anni. Anche i precedenti con il Leeds sorridono nettamente al, che ha vinto tutti gli ultimi dieci confronti disputati nelle coppe.Ilsi presenta a Stamford Bridge in un momento altrettanto incoraggiante. La squadra diha perso soltanto due delle, con, e ha iniziato la nuova stagione senza sconfitte: due successi e due pareggi nelle prime quattro gare.

Dopo le vittorie esterne contro il Nottingham Forest, entrambe senza subire gol, sono arrivati i pareggi contro Brentford e Brighton. Il Leeds può inoltre guardare con fiducia agli ultimi incroci di campionato con il Chelsea, avendo conquistato quattro punti nella scorsa stagione tra vittoria per 3-1 a Elland Road e pareggio per 2-2 a Londra, anche se in semifinale di FA Cup ad aprile è stato il Chelsea a imporsi 1-0.

Stamford Bridge, stadio del Chelsea (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Probabili formazioni di Chelsea Leeds

: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, Lavia, Barco, Chavarria; Estevao, Palmer; Welbeck.: Xabi Alonso

LEEDS (3-4-2-1): Trafford; Elvedi, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Longstaff, Justin; Aaronson, Wilson; Nmecha. Allenatore: Daniel Farke