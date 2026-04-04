Chicago Bulls-Phoenix Suns: diretta live e streaming gratis

Chicago ha bisogno di ritmo e precisione per restare in partita, Phoenix di ordine e gestione

Stefano Sorce 4 aprile - 18:07

Una squadra cerca risposte, l’altra conferme. Il confronto tra Chicago Bulls e Phoenix Suns prende forma il 5 aprile in un contesto che racconta due stagioni diverse, ma unite dalla necessità di dare continuità nel momento decisivo. Chicago arriva appesantita dai risultati recenti, Phoenix con un margine costruito nel tempo ma ancora da difendere. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS CHICAGO BULLS-PHOENIX SUNS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — I Bulls stanno attraversando una fase complicata. Le cinque sconfitte consecutive non sono solo un dato, ma il riflesso di una squadra che fatica a trovare equilibrio, soprattutto nella metà campo difensiva. Con oltre 121 punti concessi di media, ogni partita diventa una corsa a inseguire. Eppure, qualcosa resta. Il volume offensivo è alto, la circolazione del pallone funziona e le 28.5 assist di media indicano una squadra che prova a costruire gioco. Il problema è la gestione: quando il ritmo si sporca, Chicago perde ordine e continuità.

Phoenix si presenta con una struttura più chiara. I Suns non dominano, ma hanno un’identità precisa e una gerarchia definita. Devin Booker è il riferimento assoluto, e quando riesce a imporre il proprio ritmo, l’attacco diventa più fluido e leggibile. La difesa, pur non essendo dominante, è più stabile rispetto a quella dei Bulls. Questo permette a Phoenix di restare dentro le partite anche nei momenti meno brillanti.

Probabili quintetti di Chicago Bulls-Phoenix Suns — Chicago Bulls: Giddey, Sexton, Buzelis, Williams, Richards.

Phoenix Suns: Booker, Gillespie, Brooks, O’Neale, Williams.