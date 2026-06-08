La corsa verso la finale del campionato francese di basket passa da Cholet. Questa sera, 9 giugno 2026, alla Meilleraie va in scena Gara 4 della semifinale playoff tra Cholet Basket e Paris Basketball, una sfida che potrebbe già emettere il primo verdetto della serie.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CHOLET-PARIS SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Cholet-Paris in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Cholet-Paris BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Paris arriva all'appuntamento con il vantaggio di 2-1 nella serie e con la possibilità di chiudere i conti davanti al pubblico avversario. Dopo aver perso di misura Gara 1, la formazione della capitale ha reagito vincendo le successive due partite, compresa l'ultima disputata proprio sul parquet di Cholet, terminata 95-86.

Per i padroni di casa si tratta dunque di una sfida senza appello. Un'altra sconfitta significherebbe l'eliminazione e la fine di una stagione comunque straordinaria. Cholet, infatti, ha già firmato una delle sorprese dei playoff eliminando nei quarti l'ASVEL Villeurbanne e tornando a disputare una semifinale che mancava da ben 14 anni.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CHOLET-PARIS SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO