La Copa Sudamericana entra nella fase decisiva con la sfida tra Cienciano e Montevideo City Torque, valida per l'andata dei quarti di finale della competizione. La formazione peruviana avrà il vantaggio di giocare in casa a Cusco, a oltre 3.300 metri di altitudine, un fattore che potrebbe incidere pesantemente sulla partita. Di fronte ci sarà un Montevideo City Torque protagonista di una delle migliori stagioni internazionali della propria storia, dopo aver eliminato il Tigre nel turno precedente. VEDI CIENCIANO-MONTEVIDEO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Cienciano ha superato gli ottavi con grande autorità, travolgendo il Botafogo per 6-1 in casa prima di perdere 1-0 il ritorno e qualificarsi con un 6-2 complessivo. Ancora più netto era stato il successo contro il Lanús nei playoff, con un 4-0 interno dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Il Montevideo City Torque, invece, arriva ai quarti dopo aver eliminato il Tigre vincendo 1-0 in trasferta e 2-1 in casa. Gli uruguaiani hanno inoltre vinto tutte e quattro le partite disputate nel Torneo Clausura, battendo nell'ultimo turno il Cerro Largo per 2-1. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ESTRELA-BRAGA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Cienciano-Montevideo City Torque in diretta TV e streaming

Cienciano-Montevideo City Torque non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per giovedì 10 settembre alle ore 21:30. Non è infatti prevista la diretta della partita in Italia da parte di alcun canale televisivo. L'incontro sarà quindi visibile esclusivamente attraverso eventuali piattaforme autorizzate nei Paesi in cui sono disponibili i diritti della Copa Sudamericana.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Copa Sudamericana e cercare Cienciano-Montevideo City Torque tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Cienciano-Montevideo City Torque

Per cercare Cienciano-Montevideo City Torque nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Sudamericana; cercare Cienciano-Montevideo City Torque tra le partite di giovedì 10 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Cienciano-Montevideo City Torque: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà giovedì 10 settembre allo stadio Inca Garcilaso de la Vega di Cusco, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21:30. La partita rappresenta l'andata dei quarti di finale della Copa Sudamericana. Non è prevista una diretta TV italiana della gara.

Partita: Cienciano-Montevideo City Torque

Competizione: Copa Sudamericana, quarti di finale

Copa Sudamericana, quarti di finale Data: giovedì 10 settembre

giovedì 10 settembre Orario: 21:30

21:30 Stadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Inca Garcilaso de la Vega, Cusco Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Cienciano

Il Cienciano arriva ai quarti dopo aver superato Botafogo e Lanús con prestazioni particolarmente convincenti tra le mura amiche. Nelle ultime due partite casalinghe di Copa Sudamericana ha segnato addirittura dieci gol, un dato significativo considerando che la sfida contro il Torque si giocherà a circa 3.360 metri sul livello del mare. In campionato la formazione peruviana aveva invece attraversato un momento più complicato, interrompendo però la serie negativa il 4 settembre con il netto successo per 5-2 sul campo del Cajamarca, dopo essere andata sotto di due reti. Tra i giocatori più importanti c'è Cristian Souza, autore di cinque assist in questa edizione della competizione, mentre Carlos Garcés è il miglior marcatore del Cienciano in Sudamericana con quattro gol.

Qui Montevideo City Torque

Il Montevideo City Torque si presenta all'appuntamento con un rendimento straordinario. La squadra uruguaiana ha eliminato il Tigre negli ottavi, vincendo entrambe le sfide, e ha conquistato il primo posto nel proprio girone con 13 punti. Con il passaggio ai quarti, il club ha già ottenuto il miglior risultato internazionale della propria storia. Anche in campionato il momento è particolarmente positivo: il Torque ha vinto tutte le prime quattro partite del Clausura, segnando 11 gol e subendone appena tre. Nell'ultima uscita è arrivato il successo in rimonta per 2-1 contro il Cerro Largo, grazie ai gol di Nahuel Da Silva ed Esteban Obregón negli ultimi minuti.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere condizionata soprattutto dall'altitudine di Cusco, con il Cienciano che potrà sfruttare una condizione ambientale alla quale è abituato. Il Montevideo City Torque dovrà invece gestire una trasferta particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico. La formazione uruguaiana ha mostrato grande continuità offensiva e arriva da una lunga serie di risultati positivi, ma dovrà capire come distribuire le energie in una gara nella quale il ritmo potrebbe essere condizionato dall'ambiente. Il Cienciano proverà a spingere fin dalle prime battute, facendo leva anche sul proprio rendimento casalingo in Sudamericana. Per il Torque sarà fondamentale restare compatto e limitare i momenti di pressione dei padroni di casa, cercando di arrivare al ritorno di Montevideo con una qualificazione ancora completamente aperta.

Probabili formazioni di Cienciano-Montevideo City Torque

CIENCIANO (4-5-1): A. Rotceh; S. Cavero, G. Aguirre, A. Hohberg, D. La Torre; Y. Alonso, I. Espinoza Gomes, C. Garcés, N. Claudio, R. Salazar; C. Souza Espana.

MONTEVIDEO CITY TORQUE (4-3-3): Gastón Rodríguez; Kevin Silva, E. Agüero, Darko Suskavcevic, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Luka Andrade, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.