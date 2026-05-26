Marin Cilic arriva a Parigi con un bagaglio di esperienza enorme e una classifica ancora competitiva, ma dall’altra parte trova uno dei prospetti più interessanti del tennis francese. Moïse Kouamé, appena 17 anni, ha mostrato una crescita costante negli ultimi mesi e può contare sull'entusiasmo del pubblico di casa. Il croato parte favorito grazie a un servizio più incisivo e a una maggiore solidità nei momenti chiave, fattori che spesso fanno la differenza nei match Slam. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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