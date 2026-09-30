Cipro e Armenia si affrontano allo Stadio Neo GSP di Nicosia nella terza giornata della Nations League, con la necessità di dare continuità al proprio percorso nel Gruppo 2 della Lega C. I ciprioti sono ancora alla ricerca della prima vittoria, dopo il ko all'esordio contro il Montenegro e lo 0-0 con la Lettonia, mentre gli armeni arrivano dalla sconfitta per 3-2 contro la stessa selezione montenegrina. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La partita mette di fronte due squadre che hanno mostrato limiti differenti nelle prime uscite: Cipro ha faticato a concretizzare le occasioni create, mentre l'Armenia ha evidenziato qualche problema nella tenuta difensiva, soprattutto lontano da casa. A Nicosia, la selezione di Apostolos Mantzios proverà a sfruttare il sostegno del pubblico per sbloccarsi, mentre gli uomini di Yegishe Melikyan cercano una reazione immediata per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Cipro-Armenia in TV e streaming

Cipro-Armenia si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 18:00 al GSP Stadium di Nicosia ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega C (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Qui Cipro

Apostolos Mantzios

2-1 contro il Montenegro

Ioannis Pittas

Marcus Edwards

Ioannis Kosti

Loizos Loizou

Grigoris Kastanos

Kostakis Artymatas

Leonidas Konomis

Qui Armenia

3-2 subito contro il Montenegro

Yegishe Melikyan

Eduard Spertsyan

Ugochukwu Iwu

Artur Miranyan

Edgar Sevikyan

Zhirayr Shaghoyan

I precedenti

Cipro-Armenia, probabili formazioni

si presenta all'appuntamento dopo il pareggio a reti inviolate contro la, una partita nella quale la squadra diha costruito diverse opportunità senza riuscire a trovare la via del gol, arrivando anche a colpire due legni. Un risultato che ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto dopo la sconfitta pernella gara d'esordio. La selezione cipriota ha quindi bisogno di maggiore precisione negli ultimi metri per trasformare le occasioni in punti, affidandosi alla capacità realizzativa di, riferimento centrale del reparto offensivo. Alle sue spalle, la qualità dipuò offrire soluzioni per scardinare la difesa avversaria, mentre in mezzo al camposaranno chiamati a garantire equilibrio e costruzione. In difesa peserà l'assenza per squalifica di Konstantinos Sotiriou, conpronto a prenderne il posto.L'arriva a Nicosia con tre punti in classifica, conquistati nella prima giornata, ma con la necessità di lasciarsi alle spalle il rocambolesco. La formazione guidata daha mostrato di poter creare pericoli in fase offensiva, ma gli episodi e le disattenzioni nella propria metà campo hanno finito per condizionare il risultato. Anche il rendimento in trasferta rappresenta un aspetto da migliorare: nelle ultime quindici gare esterne è arrivata una sola vittoria, un dato che rende particolarmente importante trovare maggiore solidità lontano dal proprio pubblico. Il peso della manovra passerà soprattutto dai piedi di, affiancato a centrocampo da, mentre davantisarà il riferimento centrale, conpronti ad attaccare gli spazi sugli esterni. L'Armenia può inoltre guardare con fiducia ai precedenti più recenti, nei quali è rimasta imbattuta negli ultimi due confronti diretti con Cipro, cercando di sfruttare questo dato per ritrovare continuità e rilanciarsi nel girone.conduce 1-0 nei precedenti ufficiali, risalenti alle qualificazioni agli Europei del 1994 (1 vittoria e 1 pareggio). Da allora le due Nazionali si sono affrontate altre cinque volte in amichevole con il seguente bilancio: due successi ciprioti, un pareggio e una vittoria armena.Fabiano; Malekkidis, Panagiotou, Pileas, Konomis; Artymatas, Kastanos; Loizou, Kosti, Edwards; Pittas.Akis Mantzios.

Armenia (5-4-1): Čančarević; Bandikyan, Piloyan, Petrosyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Shaghoyan; Miranyan. Ct: Yeghishe Melikyan.

Cipro-Armenia: data, orario e canali