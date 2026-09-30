Cipro-Armenia, terza giornata di Nations League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming della sfida di League C (Gruppo 3)
Cipro e Armenia si affrontano allo Stadio Neo GSP di Nicosia nella terza giornata della Nations League, con la necessità di dare continuità al proprio percorso nel Gruppo 2 della Lega C. I ciprioti sono ancora alla ricerca della prima vittoria, dopo il ko all'esordio contro il Montenegro e lo 0-0 con la Lettonia, mentre gli armeni arrivano dalla sconfitta per 3-2 contro la stessa selezione montenegrina. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La partita mette di fronte due squadre che hanno mostrato limiti differenti nelle prime uscite: Cipro ha faticato a concretizzare le occasioni create, mentre l'Armenia ha evidenziato qualche problema nella tenuta difensiva, soprattutto lontano da casa. A Nicosia, la selezione di Apostolos Mantzios proverà a sfruttare il sostegno del pubblico per sbloccarsi, mentre gli uomini di Yegishe Melikyan cercano una reazione immediata per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Cipro-Armenia in TV e streaming
Cipro-Armenia si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 18:00 al GSP Stadium di Nicosia ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega C (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.
Qui CiproCipro si presenta all'appuntamento dopo il pareggio a reti inviolate contro la Lettonia, una partita nella quale la squadra di Apostolos Mantzios ha costruito diverse opportunità senza riuscire a trovare la via del gol, arrivando anche a colpire due legni. Un risultato che ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto dopo la sconfitta per 2-1 contro il Montenegro nella gara d'esordio. La selezione cipriota ha quindi bisogno di maggiore precisione negli ultimi metri per trasformare le occasioni in punti, affidandosi alla capacità realizzativa di Ioannis Pittas, riferimento centrale del reparto offensivo. Alle sue spalle, la qualità di Marcus Edwards, Ioannis Kosti e Loizos Loizou può offrire soluzioni per scardinare la difesa avversaria, mentre in mezzo al campo Grigoris Kastanos e Kostakis Artymatas saranno chiamati a garantire equilibrio e costruzione. In difesa peserà l'assenza per squalifica di Konstantinos Sotiriou, con Leonidas Konomis pronto a prenderne il posto.
Qui ArmeniaL'Armenia arriva a Nicosia con tre punti in classifica, conquistati nella prima giornata, ma con la necessità di lasciarsi alle spalle il rocambolesco 3-2 subito contro il Montenegro. La formazione guidata da Yegishe Melikyan ha mostrato di poter creare pericoli in fase offensiva, ma gli episodi e le disattenzioni nella propria metà campo hanno finito per condizionare il risultato. Anche il rendimento in trasferta rappresenta un aspetto da migliorare: nelle ultime quindici gare esterne è arrivata una sola vittoria, un dato che rende particolarmente importante trovare maggiore solidità lontano dal proprio pubblico. Il peso della manovra passerà soprattutto dai piedi di Eduard Spertsyan, affiancato a centrocampo da Ugochukwu Iwu, mentre davanti Artur Miranyan sarà il riferimento centrale, con Edgar Sevikyan e Zhirayr Shaghoyan pronti ad attaccare gli spazi sugli esterni. L'Armenia può inoltre guardare con fiducia ai precedenti più recenti, nei quali è rimasta imbattuta negli ultimi due confronti diretti con Cipro, cercando di sfruttare questo dato per ritrovare continuità e rilanciarsi nel girone.
I precedentiCipro conduce 1-0 nei precedenti ufficiali, risalenti alle qualificazioni agli Europei del 1994 (1 vittoria e 1 pareggio). Da allora le due Nazionali si sono affrontate altre cinque volte in amichevole con il seguente bilancio: due successi ciprioti, un pareggio e una vittoria armena.
Cipro-Armenia, probabili formazioniCipro (4-2-3-1): Fabiano; Malekkidis, Panagiotou, Pileas, Konomis; Artymatas, Kastanos; Loizou, Kosti, Edwards; Pittas. Ct: Akis Mantzios.
Armenia (5-4-1): Čančarević; Bandikyan, Piloyan, Petrosyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Shaghoyan; Miranyan. Ct: Yeghishe Melikyan.
Cipro-Armenia: data, orario e canali
- Partita: Cipro-Armenia
- Competizione: Nations League
- Giornata: Terza giornata, Lega C (Gruppo 3)
- Data: Venerdì 2 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: GSP Stadium di Nicosia
- Diretta TV: Diretta Gol Sky Sport (canale 202)
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go
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