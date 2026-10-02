Al Tombolato, ormai, ogni partita porta con sé la stessa domanda: chi riuscirà a fermare il Cittadella? L'AlbinoLeffe sarà il prossimo a provarci, sabato 3 ottobre 2026 alle 14:30, nell'ottava giornata del Girone A di Serie C. Finora la risposta è stata sempre la stessa: nessuno. GUARDA CITTADELLA-ALBINOLEFFE IN STREAMING SU BET365.

Gli amaranto hanno trasformato l'inizio di campionato in una lunga serie di vittorie, sette su sette, accompagnate da appena due gol subiti. Stavolta di fronte ci sarà però un AlbinoLeffe che nelle ultime settimane ha cominciato a trovare maggiore continuità e arriva al Tombolato dopo due risultati utili consecutivi. Per i bergamaschi è l'occasione di capire quanto valgono contro la squadra che, almeno fino a questo momento, ha imposto il ritmo a tutto il girone. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI CITTADELLA-ALBINOLEFFE.

Dove vedere Cittadella-AlbinoLeffe in TV e streaming

Per seguire la sfida dell'ottava giornata di Serie C sarà necessario sintonizzarsi su, canale sul quale sarà possibile assistere integralmente all'incontro del Pier Cesare Tombolato. La partita sarà disponibile anche in, attraverso il pass che comprende la programmazione sportiva di Sky. Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare, accedendo al servizio da smartphone, tablet o computer con le proprie credenziali.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cittadella-Albinoleffe tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da poter seguire regolarmente la diretta al momento del fischio d’inizio.

Cittadella-AlbinoLeffe: data, orario e canali

Partita: Cittadella-AlbinoLeffe

Cittadella-AlbinoLeffe Competizione: Serie C 2026/2027

Serie C 2026/2027 Girone: A

A Giornata: ottava

ottava Data: sabato 3 ottobre 2026

sabato 3 ottobre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Pier Cesare Tombolato, Cittadella

Pier Cesare Tombolato, Cittadella Diretta TV: Sky Sport 253

Sky Sport 253 Diretta streaming: NOW e Sky Go

Sette su sette e appena due gol subiti: il Cittadella non vuole fermarsi

Il percorso delnon ha ancora conosciuto passi falsi.hanno consegnato alla squadra di Musso il comando del Girone A con, ma a impressionare è anche il modo in cui sono arrivati. Gli amaranto hanno realizzato, dato che vale il miglior attacco del raggruppamento insieme all'Ospitaletto, e ne hanno concessi appena. Numeri che raccontano una squadra capace di costruire il proprio primato tanto attraverso la produzione offensiva quanto grazie alla solidità.

Contro l'AlbinoLeffe l'obiettivo sarà prolungare una serie che comincia inevitabilmente a pesare anche sulla classifica. Vincere l'ottava partita consecutiva permetterebbe al Cittadella di continuare ad accumulare vantaggio sulle inseguitrici e rafforzare ulteriormente una candidatura alla promozione diretta che l'inizio di campionato ha già reso evidente.

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L'AlbinoLeffe ha ritrovato continuità, ma al Tombolato serve qualcosa in più

L'arriva a Cittadella cone una posizione di classifica che, dopo sette giornate, consente alla squadra di Zaffaroni di rimanere all'interno della zona playoff. La situazione è quindi positiva, ma i numeri evidenziano anche dove sarà necessario alzare il livello. I bergamaschi hanno già subitoe affrontano adesso una delle squadre più produttive del campionato.

Limitare gli spazi alla capolista sarà quindi una delle priorità. L'AlbinoLeffe dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di proteggersi e quella di non lasciare completamente il controllo del campo agli avversari, perché abbassarsi per tutta la partita contro una squadra così in fiducia potrebbe diventare particolarmente rischioso.

Stesso 3-5-2, interpretazioni diverse: sulle fasce può nascere la partita

Anche tatticamente il confronto presenta un elemento interessante:. Ilpuò sfruttare la qualità e la quantità del proprio centrocampo per provare a prendere immediatamente il controllo della partita.avrà un ruolo importante nella gestione del pallone, mentre Anastasia e Ndecka potranno allargare il campo e costringere gli esterni dell'AlbinoLeffe a lavorare molto anche in fase difensiva.

Davanti, Falcinelli ed Ekuban formano una coppia che unisce esperienza, fisicità e capacità di attaccare la profondità. Sarà soprattutto la linea composta da Gusu, Potop e Sottini a dover impedire ai due attaccanti di ricevere con continuità negli ultimi metri. Dall'altra parte, Sassi e Desogus dovranno provare a mettere sotto pressione una difesa che finora ha concesso pochissimo. Per l'AlbinoLeffe trovare il modo di sporcare le certezze della capolista potrebbe essere il primo passo per cambiare l'inerzia della gara.

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Musso sceglie Falcinelli-Ekuban, Zaffaroni risponde con Sassi e Degosus: le probabili formazioni

dovrebbe confermare il. Zanellati partirà tra i pali, con Cecchetto, Toffanin e Martella a comporre la linea difensiva. Anastasia e Ndecka agiranno sulle corsie, mentre D'Alessio, Barberis e Paolucci formeranno il centrocampo. Davanti spazio alla coppia-Ekuban.

Zaffaroni dovrebbe utilizzare lo stesso sistema. Bald sarà il portiere, protetto da Gusu, Potop e Sottini. Orfei e Ballo occuperanno le fasce, con Ciko, Mandelli e Agostinelli nel mezzo. Sassi e Desogus formeranno il tandem offensivo.

Cittadella (3-5-2): Zanellati; Cecchetto, Toffanin, Martella; Anastasia, D'Alessio, Barberis, Paolucci, Ndecka; Falcinelli, Ekuban. Allenatore: Musso.

AlbinoLeffe (3-5-2): Bald; Gusu, Potop, Sottini; Orfei, Ciko, Mandelli, Agostinelli, Ballo; Sassi, Desogus. Allenatore: Zaffaroni.