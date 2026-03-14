Cittadella-Dolomiti: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Cittadella-Dolomiti in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 02:41)

La gara tra Cittadella e Dolomiti Bellunesi, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 17:30, si presenta come un confronto importante nel campionato di Serie C Girone A.

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Il momento delle due squadre — Il Cittadella arriva all’appuntamento occupando il sesto posto con 50 punti, conquistati grazie a 14 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. La formazione ha mostrato buona continuità, in particolare in casa, dove ha raccolto 6 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte, con 38 reti segnate e 33 subite.

I Dolomiti Bellunesi, invece, vivono una situazione più complicata: sono quattordicesimi con 35 punti, ottenuti tramite 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte. Il bilancio delle reti è di 31 gol fatti e 49 incassati. Anche il rendimento lontano dal proprio campo non è stato brillante, con 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Per entrambe le squadre questo match rappresenta una buona occasione per migliorare la posizione in classifica e arrivare con fiducia al finale di stagione.

Nell’ultimo confronto diretto il Cittadella si è imposto di misura per 1-0, risultato che evidenzia un certo vantaggio nei precedenti recenti. Anche la forma attuale sembra favorire i padroni di casa: nelle ultime cinque partite il Cittadella ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi, mostrando un buon momento. I Dolomiti Bellunesi, invece, hanno alternato risultati con 2 successi e 3 sconfitte, segnale di una squadra ancora alla ricerca di maggiore continuità.