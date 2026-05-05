Dove vedere Cittadella-Lumezzane in diretta tv e streaming gratis

Cittadella e Lumezzane si affronteranno mercoledì 6 maggio alle ore 15:00 in una sfida decisiva per l’accesso al primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Si tratta di un confronto diretto ad alta tensione, in cui entrambe le squadre si giocano la possibilità di proseguire il proprio cammino verso la promozione. Dopo aver superato il turno precedente, le due formazioni arrivano a questo appuntamento con grande determinazione, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CITTADELLA-LUMEZZANE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Cittadella si presenta a questo match dopo un pareggio combattuto contro l’Arzignano, risultato che è bastato per ottenere la qualificazione grazie al miglior piazzamento. La squadra ha dimostrato carattere e capacità di reagire nei momenti difficili, qualità essenziali in partite da dentro o fuori. Nelle ultime settimane il rendimento è stato solido, anche se non sempre accompagnato da vittorie, ma l’organizzazione e la compattezza restano punti di forza su cui costruire.

Situazione simile per il Lumezzane, che ha strappato il passaggio del turno con uno 0-0 contro l’Alcione Milano. Una gara più bloccata, in cui la squadra ha puntato soprattutto sull’equilibrio difensivo e sulla gestione del risultato. Il percorso recente evidenzia una formazione difficile da affrontare, capace di mantenere ordine e sfruttare gli episodi. In una sfida come questa, la solidità mostrata potrebbe rivelarsi un’arma importante, soprattutto contro un avversario che storicamente ha avuto spesso la meglio negli scontri diretti.

Le probabili formazioni di Cittadella-Lumezzane

: Maniero; Gobbato, Pavan, Cecchetto; Crialese, Amatucci, Barberis, Vita, D’Alessio; Castelli, Rabbi.Iori.

Lumezzane (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Gallea, Mancini; Iori, Paghera, Rolando, Ghillani; Caccavo, Anatriello. Allenatore: Troise.

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