Lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella ospita una sfida interessante per il terzo turno di Serie C tra Cittadella e Lumezzane. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 21:00: i padroni di casa hanno raccolto 6 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono a quota 3 punti. Cittadella-Lumezzane è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI CITTADELLA-LUMEZZANE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Cittadella-Lumezzane. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Cittadella-Lumezzane in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell'ambito della copertura della Serie C 2026/27. La partita inizierà domenica

e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Cittadella-Lumezzane

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Cittadella-Lumezzane tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Cittadella-Lumezzane: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Cittadella. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Cittadella-Lumezzane

Competizione: Serie C

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Pier Cesare Tombolato

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Cittadella è a quota 6 punti, mentre il Lumezzane ha raccolto 3 punti. I veneti hanno iniziato con il 2-0 sulla Pergolettese e hanno poi superato 1-0 il Renate in trasferta. Il Lumezzane ha invece perso 2-0 contro l'Ospitaletto all'esordio, prima di battere 1-0 la Giana Erminio grazie alla rete di Gennaro Anatriello.

Il momento del Cittadella

Il

arriva alla terza giornata a punteggio pieno e con due vittorie consecutive. La squadra allenata da

ha iniziato il campionato con il 2-0 interno sulla Pergolettese, prima di imporsi 1-0 sul campo del Renate grazie alla rete di

.

Il centrocampista è stato decisivo a Meda, mentre Diego Falcinelli aveva avuto l'occasione per sbloccare il risultato già nel primo tempo, fallendo un calcio di rigore. Il Cittadella ha comunque confermato una buona solidità difensiva, con due reti subite in altrettante giornate e nessun gol incassato. Tra gli elementi più importanti della rosa figurano anche Andrea Barberis, Joseph Ekuban e Angelo Ndrecka.

La sfida contro il Lumezzane rappresenta quindi un'altra occasione per il Cittadella di mantenere il ritmo e difendere il primato condiviso del girone A.

Il momento del Lumezzane

Il

arriva invece alla sfida con 3 punti, frutto della vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro la Giana Erminio. La formazione allenata da

aveva iniziato il campionato con la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Ospitaletto, ma ha reagito immediatamente imponendosi 1-0 davanti al proprio pubblico.

Contro la Giana è stato Gennaro Anatriello a decidere la partita al 21' con una conclusione dalla distanza. Il Lumezzane ha poi difeso il vantaggio fino al termine, mostrando maggiore solidità rispetto alla gara d'esordio. Tra gli altri elementi da seguire ci sono Tommaso Ebone, Alessandro Ghillani e Michele Rocca, tutti coinvolti nelle rotazioni di Sammarco nelle prime due giornate.

Le probabili formazioni di Cittadella-Lumezzane

Il Cittadella

già utilizzato da Musso nella vittoria contro il Renate. Zanellati dovrebbe essere confermato in porta, con Cecchetto, Toffanin e Martella davanti a lui. A centrocampo spazio ad Anastasia, D'Alessio, Barberis, Paolucci e Ndrecka, mentre

e Falcinelli sono candidati a comporre la coppia offensiva. In assenza di probabili formazioni più aggiornate, l'undici riprende quello ufficiale dell'ultima gara.

Il Lumezzane dovrebbe rispondere con il 3-4-3 visto nella gara contro la Giana Erminio. Andrenacci è favorito tra i pali, con Rocca, Ebone e Ghillani nella linea difensiva. Sulle corsie possono trovare spazio Deratti e Baroncioni, mentre Menegazzo e Nwachukwu sono candidati alla zona centrale. Davanti, Anatriello dovrebbe essere confermato insieme a Mancini e Rolando. Anche in questo caso l'undici prende come riferimento l'ultima formazione ufficiale disponibile.

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Cecchetto, Toffanin, Martella; Anastasia, D'Alessio, Barberis, Paolucci, Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. Allenatore: Musso.

LUMEZZANE (3-4-3): Andrenacci; Rocca, Ebone, Ghillani; Deratti, Menegazzo, Nwachukwu, Baroncioni; Mancini, Anatriello, Rolando. Allenatore: Sammarco.