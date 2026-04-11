Domenica 12 aprile 2026, allo stadio Pier Cesare Tombolato, andrà in scena la sfida tra Cittadella e Trento, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C (Girone A). Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17:30, in un match che si preannuncia interessante sia per la classifica che per i valori in campo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CITTADELLA-TRENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Si tratta di un confronto tra due squadre ben posizionate e con ambizioni importanti. Il Cittadella potrà contare sul fattore campo, elemento che spesso ha fatto la differenza nel corso della stagione, oltre a una struttura di squadra solida e ben organizzata.

La formazione veneta, guidata da Manuel Iori, ha affrontato il campionato con grande equilibrio e una chiara identità di gioco. Attualmente al 6º posto, i granata fanno della compattezza difensiva uno dei loro punti di forza, abbinata a una gestione attenta dei ritmi e a una buona capacità di colpire in transizione.

Il Trento, allenato da Luca Tabbiani e attualmente 4º in classifica, propone invece un calcio più propositivo e dinamico. La squadra si distingue per la qualità sulle fasce e per la presenza di giocatori tecnici capaci di creare superiorità e occasioni da gol.

Ne viene fuori una gara che si annuncia equilibrata e aperta a diversi scenari, con il Cittadella leggermente favorito grazie alla maggiore solidità e all’esperienza, ma con il Trento pronto a giocarsi le proprie chance attraverso un approccio più offensivo. Una sfida che potrebbe essere decisa dai dettagli e dalla capacità di sfruttare al meglio le occasioni create.

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