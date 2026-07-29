Giovedì 30 luglio, alle ore 20:30, lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra CFR Cluj e FC Alashkert. Dopo l’1-1 maturato nella prima sfida in Armenia, la qualificazione resta completamente aperta e sarà decisiva la prestazione delle due squadre nel confronto decisivo in Romania.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CLUJ-ALASHKERT SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Cluj-Alashkert in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Cluj-Alashkert BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

La partita d’andata ha confermato l’equilibrio tra due formazioni che hanno faticato a prevalere sull’avversario. Il pareggio con una rete per parte lascia entrambe le squadre con possibilità concrete di passaggio del turno, ma il CFR Cluj potrà contare sul vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e sulla maggiore esperienza internazionale.

La squadra rumena arriva all’appuntamento con un buon stato d’animo dopo la convincente vittoria ottenuta in campionato contro l’FC Voluntari. Un risultato che ha dato fiducia al gruppo e che potrebbe rappresentare un importante impulso in vista della sfida europea. Davanti ai propri tifosi, il CFR proverà a imporre il ritmo della gara e a sfruttare la maggiore qualità della propria rosa.

L’FC Alashkert, invece, arriva dopo un altro pareggio contro l’FC Voluntari e dovrà cercare una prestazione molto attenta per mettere in difficoltà gli avversari. La squadra armena ha già dimostrato di poter competere alla pari nella gara d’andata, ma in trasferta sarà chiamata a mantenere grande compattezza e limitare le occasioni concesse al CFR.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CLUJ-ALASHKERT SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO