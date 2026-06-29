La sfida di tennis tra Raphaël Collignon e Arthur Fils è valida per i sessantaquattresimi di finale di Wimbledon e si gioca martedì 30 giugno alle ore 14:50. Un derby francofono molto interessante tra due giocatori in grande crescita, con il giovane Fils che parte con i favori del pronostico ma dovrà fare attenzione a un avversario capace di esprimere un ottimo tennis sulle superfici rapide.

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Il Collignon arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi. Il belga è un giocatore aggressivo, dotato di un buon servizio e di colpi profondi che possono metterlo nelle condizioni di essere competitivo anche sull’erba.

Il Fils, invece, è considerato uno dei giovani più talentuosi del circuito ATP. Il francese possiede un tennis estremamente esplosivo, caratterizzato da un servizio efficace e da accelerazioni molto pesanti da fondo campo, qualità che lo rendono particolarmente pericoloso sui prati di Wimbledon.

Dove vedere Collignon-Fils in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Collignon-Fils, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Collignon proverà a sfruttare il proprio servizio e la capacità di accelerare da fondo campo per mettere pressione all’avversario.

Fils cercherà invece di imporre il suo ritmo e la sua maggiore potenza per indirizzare il match fin dalle prime battute.

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