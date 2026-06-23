Nel Gruppo K dei Mondiali 2026 si accende una sfida interessante tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo, con i sudamericani che possono già mettere un piede nella fase successiva in caso di vittoria. La partita, in programma allo stadio Akron di Zapopan, potrebbe infatti risultare decisiva per gli equilibri del girone.

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La Colombia arriva forte del successo all’esordio contro l’Uzbekistan, mentre la Repubblica Democratica del Congo ha sorpreso tutti bloccando il Portogallo sull’1-1. Un risultato che ha reso il gruppo più aperto del previsto e che rende questa sfida ancora più delicata.

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Qui Colombia

Laha iniziato il suocon una vittoria per 3-1 contro l’, ma la prestazione non è stata del tutto convincente. La squadra di Néstorha infatti sofferto più del previsto contro gli uomini di Fabio, trovando il vantaggio grazie a, prima di subire fasi di equilibrio nel match. Solo nel finaleha chiuso definitivamente la gara, dando un risultato più largo rispetto a quanto visto in campo.

Nonostante ciò, i Cafeteros restano una delle squadre più pericolose del girone: James Rodríguez continua a essere il punto di riferimento nella costruzione del gioco, Díaz rappresenta una minaccia costante in attacco e Luis Suárez garantisce presenza offensiva al centro dell’area. Con la qualificazione a portata di mano, la Colombia punta a dare continuità.

Qui Congo

Laha iniziato il torneo con un pareggio importante contro il, terminato 1-1. La squadra africana era anche passata in svantaggio dopo appena sei minuti, ma ha saputo reagire con organizzazione e carattere fino a trovare il gol del pari con Yoane, risultato che ha dato grande entusiasmo all’ambiente.

La formazione guidata da Sébastien Desabre ha mostrato compattezza e capacità di resistere alla pressione, oltre a costruire anche occasioni per portare a casa la vittoria. Tra i protagonisti emergono proprio Wissa, insieme al centrocampista Noah Sadiki e all’esterno Wan-Bissaka, mentre in difesa il riferimento è il capitano Chancel Mbemba.

Le probabili formazioni di Colombia-Congo

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Diaz; Suarez.Lorenzo.

Repubblica Democratica del Congo (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa. Ct: Desabre.

Cosa aspettarsi dalla partita

Laparte favorita dopo il successo all’esordio, ma la sfida non appare scontata dopo quanto fatto vedere dallacontro il Portogallo. I sudamericani proveranno a confermare la propria superiorità tecnica e a sfruttare la qualità dei singoli come, mentre gli africani punteranno ancora su compattezza e organizzazione per restare dentro la partita il più a lungo possibile.

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