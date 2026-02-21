Colonia–Hoffenheim si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 al RheinEnergieStadion per la 23ª giornata di Bundesliga.

La Bundesliga entra nella sua fase decisiva e il confronto tra Colonia-Hoffenheim, valido per la 23ª giornata, è in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:30 al RheinEnergieStadion. I padroni di casa cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica.

Dove vedere Colonia-Hoffenheim in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Colonia — Il Colonia arriva da un periodo complicato, segnato da tre sconfitte consecutive che hanno riaperto la lotta salvezza. La squadra occupa la parte bassa della classifica e ha bisogno di reagire per evitare di scivolare ulteriormente. Nonostante le difficoltà, il rendimento casalingo resta uno dei pochi punti di forza. Nelle ultime tre partite interne, il Colonia ha ottenuto due vittorie, dimostrando di poter competere quando gioca davanti al proprio pubblico. Tuttavia, la difesa resta vulnerabile e servirà una prestazione più solida per fermare un avversario in grande forma.

Il momento dell’Hoffenheim — L’Hoffenheim vive una stagione di alto livello ed è pienamente coinvolto nella corsa europea. Il recente successo per 3-0 contro il Friburgo ha confermato lo stato di forma della squadra, capace di vincere sette delle ultime nove partite di campionato. La squadra si distingue per un attacco efficace e dinamico, con Asllani tra i giocatori più pericolosi in zona gol. Anche lontano da casa l’Hoffenheim ha dimostrato solidità, rendendosi una delle squadre più complete del campionato.

Probabili formazioni di Colonia-Hoffenheim — Il Colonia dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, puntando su equilibrio e densità a centrocampo per limitare la qualità offensiva avversaria.

L’Hoffenheim risponde con un 4-3-1-2 offensivo, con Kramarić libero di agire tra le linee a supporto delle due punte.

Colonia (3-5-2): Schwabe; Sebulonsen, Schmied, Özkacar; Thielmann, Martel, Krauß, Lund, Kaminski; Ache, El Mala.

Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranáč, Kabak, Hajdari; Prömel, Avdullahu, Burger; Kramarić; Asllani, Tourè.

