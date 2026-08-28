Il Colonia è pronto a inaugurare il proprio cammino nella nuova stagione di Bundesliga con una sfida subito interessante. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 15:30, la formazione di casa ospiterà l’Hoffenheim al RheinEnergieStadion per la prima giornata di campionato. I padroni di casa ripartono dopo il 14° posto della scorsa stagione, mentre gli ospiti hanno chiuso il campionato al quinto posto con 61 punti, conquistando l’accesso all’Europa League.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Colonia proverà a sfruttare il fattore campo e il lavoro di René Wagner, confermato in panchina fino al 2028 dopo aver guidato la squadra alla salvezza nella seconda parte della scorsa stagione. L’Hoffenheim di Christian Ilzer, invece, arriva al debutto con ambizioni importanti e dopo aver ottenuto anche un convincente successo per 4-0 sull’Aue in Coppa di Germania. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Colonia-Hoffenheim in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 al RheinEnergieStadion, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30. La partita rientra nella programmazione della Bundesliga 2026/27 su

e la diretta streaming ufficiale sarà disponibile anche su

.

Il Colonia riparte con René Wagner e cerca continuità

Il Colonia ha chiuso la Bundesliga 2025/26 al

, riuscendo a conquistare la salvezza nonostante una stagione complicata. Il cambio in panchina di marzo, con René Wagner subentrato a Lukas Kwasniok, ha dato alla squadra l'impulso necessario per raggiungere l'obiettivo e il club ha poi deciso di confermare il tecnico fino al 2028.

Wagner potrà ripartire da diversi elementi importanti della rosa, tra cui Ragnar Ache, protagonista anche nell’ultimo precedente con l’Hoffenheim grazie al gol che ha contribuito al pareggio per 2-2. Accanto a lui, giocatori come Said El Mala e Luca Waldschmidt rappresentano altre soluzioni di qualità per una squadra che vuole iniziare il campionato con maggiore continuità rispetto alla scorsa stagione.

L’Hoffenheim vuole confermare il quinto posto

L’Hoffenheim arriva alla prima giornata dopo una stagione 2025/26 di

, chiusa al quinto posto con 61 punti e con la qualificazione all’Europa League. La squadra di Christian Ilzer ha raccolto 18 vittorie in campionato, segnando 65 gol, e proverà ora a confermare il proprio rendimento nonostante il maggiore numero di impegni previsto dalla partecipazione alle competizioni europee.

Tra i giocatori da tenere maggiormente d’occhio ci sono Andrej Kramarić, ancora uno dei principali riferimenti dell’Hoffenheim, e Patrick Wimmer, protagonista con una doppietta nel recente 4-0 sull’Aue in Coppa di Germania. Ilzer avrà quindi diverse soluzioni offensive a disposizione, con l'obiettivo di iniziare la Bundesliga conquistando subito un risultato importante in trasferta.

Le chiavi della partita

La sfida metterà di fronte due squadre che arrivano alla nuova stagione con

, ma con la stessa volontà di iniziare con un risultato positivo. Il Colonia cercherà di sfruttare il sostegno del RheinEnergieStadion e la conoscenza del gruppo da parte di René Wagner, mentre l’Hoffenheim proverà a far valere la maggiore qualità mostrata nella scorsa stagione.

Un elemento da seguire sarà anche il confronto tra la capacità offensiva dell’Hoffenheim e la solidità che il Colonia proverà a costruire davanti al proprio pubblico. I due club si sono affrontati 33 volte in Bundesliga e due degli ultimi tre confronti sono terminati in pareggio, mentre l’ultimo scontro diretto, giocato proprio a Colonia, si è chiuso sul 2-2.

Colonia-Hoffenheim: data, orario e canali