Colonia-Werder Brema: probabili formazioni e streaming gratuito

Colonia-Werder Brema, scontro diretto salvezza: analisi, formazioni e streaming gratuito

Stefano Sorce 11 aprile - 12:21

La classifica qui pesa più delle gambe. Colonia-Werder Brema, in programma domenica 12 aprile 2026 alle 14:30, è una di quelle partite dove il risultato vale doppio perché cambia gli equilibri nella zona calda. Due squadre vicinissime, separate da un solo punto, e con la stessa paura: scivolare dove non si può più sbagliare. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS COLONIA-WERDER BREMA SU BET365.

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Il momento del Colonia — Il Colonia arriva con una striscia di pareggi che racconta bene il momento della squadra: difficile da battere, ma anche incapace di fare il salto definitivo. Il 2-2 contro il Francoforte è stato l’ennesimo segnale di una squadra viva offensivamente ma ancora fragile dietro. Segna con discreta continuità, ma concede troppo, soprattutto nei momenti chiave della partita. In casa però cambia qualcosa. Il Colonia tende ad alzare ritmo e pressione, cercando di portare l’avversario dentro una partita più fisica. In queste situazioni diventa più pericoloso, soprattutto quando riesce a sfruttare gli esterni e gli inserimenti da seconda linea.

Il momento del Werder Brema — Il Werder arriva da una sconfitta pesante contro il Lipsia, ma più in generale sta vivendo un periodo instabile. I risultati vanno a strappi, e questo è pericoloso quando sei in piena lotta salvezza. La squadra ha qualità davanti, ma fatica a mantenere equilibrio tra i reparti. Quando si allunga troppo, concede occasioni con troppa facilità. In trasferta il rendimento non è continuo, e spesso la squadra soffre l’intensità degli avversari. Però ha una caratteristica importante: resta dentro le partite, anche quando sembra in difficoltà.

Probabili formazioni di Colonia-Werder Brema — Il Colonia si schiera con un 4-4-2 classico, puntando molto sull’equilibrio tra le linee. A centrocampo Martel e Krauß hanno il compito di dare solidità, mentre sulle fasce Thielmann e Kamiński lavorano per creare superiorità e rifornire le punte. Davanti Ache è il riferimento principale, affiancato da El Mala che si muove di più tra le linee.

Il Werder risponde con un 4-2-3-1 più dinamico. Stage e Lynen proteggono la difesa, mentre sulla trequarti c’è qualità con Bittencourt e Schmid, capaci di accendere la manovra. Milosevic sarà il terminale offensivo, chiamato a sfruttare gli spazi e le transizioni.

Colonia (4-4-2): Schwabe; Sebulonsen, Van den Berg, Özakacar, Lund; Thielmann, Martel, Krauß, Kamiński; El Mala, Ache

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen; Bittencourt, Schmid, Grull; Milosevic