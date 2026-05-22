Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand

La MLS propone la sfida tra Colorado-Dallas, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 03:30 italiane. Un match tra due squadre che puntano a fare punti importanti nella Western Conference, con il Colorado che proverà a sfruttare il fattore campo e il Dallas a caccia di continuità. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

punta su organizzazione e intensità, soprattutto in casa, dove cerca spesso di imporre ritmo e fisicità.

Il Dallas arriva con l’obiettivo di essere più concreto negli ultimi metri e migliorare la gestione delle fasi difensive lontano dal proprio stadio.

Le probabili formazioni di Colorado-Dallas

Gara che si preannuncia equilibrata, con momenti di pressione alternata e grande attenzione alle transizioni. Colorado leggermente favorito per il fattore campo.

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