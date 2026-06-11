Quattro precedenti, tre vittorie per Frances Tiafoe e una sola per Rinky Hijikata. I numeri sembrano indicare una direzione precisa, ma raccontano soltanto una parte della storia. Le sfide tra l'australiano e l'americano hanno infatti spesso regalato equilibrio, set combattuti e lunghi momenti di incertezza, elementi che tornano d'attualità negli ottavi di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HIJIKATA-TIAFOE CLICCA SU BET365.

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Il momento dei due tennisti

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L'incontro è in programma giovedì 11 giugno alle ore 11:00 sui campi in erba del Tennis Club Weissenhof. Per Hijikata rappresenta un'opportunità importante per continuare il percorso iniziato nel migliore dei modi con il successo ottenuto contro Tom Gentzsch al primo turno. L'australiano ha costruito gran parte della propria crescita grazie a una notevole solidità al servizio e a una capacità sempre maggiore di restare competitivo anche contro avversari di rango superiore.

Dall'altra parte della rete ci sarà un giocatore che sull'erba ha spesso espresso un tennis particolarmente efficace. Frances Tiafoe arriva agli ottavi dopo aver superato Daniel Altmaier in tre set e continua a fare affidamento su un mix di potenza, atletismo e qualità nei momenti decisivi. Le sei vittorie ottenute nelle ultime dieci partite confermano uno stato di forma positivo, anche se non sempre accompagnato dalla continuità che caratterizza i migliori del circuito.

I precedenti recenti suggeriscono prudenza a chi considera la partita già indirizzata. Due delle ultime sfide disputate tra i due si sono infatti decise soltanto nei momenti finali e anche l'ultimo confronto, andato in scena a Houston nel 2026, ha richiesto tre set prima di decretare il vincitore. La maggiore esperienza di Tiafoe sui grandi palcoscenici lo colloca nel ruolo di favorito, ma la capacità di Hijikata di allungare gli scambi e mantenere alta la qualità del proprio servizio potrebbe rendere il confronto più aperto di quanto suggeriscano le quote della vigilia.

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