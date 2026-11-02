Due sconfitte da lasciarsi alle spalle e una classifica europea da migliorare. Martedì 3 novembre 2026 alle 18:45, Shakhtar-Sporting si affrontano nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Gli ucraini hanno raccolto quattro punti nei primi tre incontri, mentre i portoghesi sono a quota sei. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Arda Turan riparte dalla prova di San Siro, chiusa senza punti nonostante una prestazione combattuta. Per lo Sporting sarà invece una serata particolare anche in panchina, con Tiago Fernandes alla guida dopo la separazione da Rui Borges. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Sky Sport Arena e canale 255: le opzioni per seguire l’incontro tra Shakthar-Sporting

Shakhtar, Turan cerca più precisione nei momenti decisivi

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche. Per utilizzare NOW occorrerà un abbonamento Sport che includa la competizione. Gli abbonati Sky abilitati potranno accedere a Sky Go con le proprie credenziali e seguire l’incontro sui dispositivi compatibili.La prima sconfitta europea delloè arrivata contro l’Inter, capace di imporsi. Gli ucraini hanno mostrato personalità nella gestione del pallone, senza però riuscire a trasformare la prestazione in un risultato utile. Il bilancio delle prime tre giornate resta aperto:, con quattro gol realizzati e tre subiti. Contro lo Sporting servirà aggiungere concretezza negli ultimi metri, mantenendo attenzione quando la squadra accompagna l’azione con più uomini. L’assenza didovrebbe favorire l’impiego dia centrocampo. Davanti, Turan può contare sul momento positivo di. Kauã Elias è indicato in vantaggio su Traoré per il ruolo di centravanti.

MILANO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Alessandro Bastoni dell’FC Internazionale Milano viene contrastato da Alisson Santana dell’FC Shakhtar Donetsk durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Internazionale Milano e FC Shakhtar Donetsk allo Stadio San Siro, il 21 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Sporting, Fernandes eredita una squadra da riequilibrare

La chiave tattica di Shakhtar-Sporting: togliere spazio a Pedro Lima e attaccare sulle fasce

Ilha interrotto il percorso a punteggio pieno dello Sporting. Una partita nella quale i portoghesi, inizialmente avanti con Suárez su rigore, hanno pagato soprattutto le ripartenze avversarie e alcune perdite di pallone. Il successivonon ha evitato l’esonero di Rui Borges. La guida temporanea è stata affidata a, che dovrebbe mantenere il 4-2-3-1, intervenendo prima di tutto sulle distanze tra i reparti e sulla protezione della difesa. Tra i segnali incoraggianti c’è il rendimento di, reduce da tre gol nelle ultime due gare. Restano invece da valutare le condizioni di, alle prese con un problema al ginocchio. Nuno Santos è ancora indisponibile, mentre Debast e Zalazar non hanno completato il recupero.Il confronto tra ile ilpotrebbe concentrarsi inizialmente nella zona occupata da Pedro Lima. Ocheretko dovrà controllarne i movimenti senza allontanarsi troppo dalla difesa: seguirlo ovunque rischierebbe di aprire corridoi per gli inserimenti degli altri portoghesi. Per gli ucraini sarà importante coinvolgere, cercando di portarli a ricevere in condizioni favorevoli contro i terzini. Le avanzate di Nazarina e Marlon Gomes potrebbero aggiungere uomini vicino a Kauã Elias, ma richiederanno coperture puntuali in caso di perdita del pallone.

Lo Sporting dovrà evitare di concedere proprio quelle transizioni che hanno pesato contro il LASK. Altimira e Doumbia avranno quindi un compito centrale: sostenere la costruzione senza lasciare scoperto lo spazio davanti ai difensori. Sul fronte offensivo, la vicinanza tra Pedro Lima e Suárez potrebbe consentire ai portoghesi di combinare al centro e liberare successivamente gli esterni. Per entrambe, il primo passaggio dopo il recupero sarà importante quanto la capacità di chiudere l’azione.

LISBONA, PORTOGALLO - 9 SETTEMBRE: Luis Suarez dello Sporting CP esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Sporting Club de Portugal e Galatasaray A.S. all’Estadio Jose Alvalade, il 9 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Le probabili formazioni di Shakthar-Sporting: Alisson e Pedro Lima tra gli uomini più attesi

dovrebbe confermaretra i pali, con Bondar e Matvienko al centro della difesa. Ocheretko è atteso davanti alla retroguardia, mentre Alisson, Nazarina, Marlon Gomes e Mendoza comporrebbero la linea alle spalle di Kauã Elias.

Lo Sporting dovrebbe affidarsi a Kaique in porta e alla coppia centrale Quaresma-Inácio. Catamo è candidato a partire sulla destra offensiva, con Pedro Lima alle spalle di Suárez. Irankunda compare nell’undici ipotizzato, ma la sua disponibilità resta da verificare.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Nazarina, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias. Allenatore: Arda Turan.

SPORTING CP (4-2-3-1): Kaique; Fresneda, Quaresma, Inácio, Maxi Araújo; Altimira, Doumbia; Catamo, Pedro Lima, Irankunda; Suárez. Allenatore: Tiago Fernandes.

Il programma della sfida tra Shakthar-Sporting