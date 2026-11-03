Squadra in ritiro, società che chiede scusa ai tifosi e un solo obiettivo: reagire. L’Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Kairat Almaty giovedì 5 novembre alle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo, nella terza giornata della fase campionato di Conference League. È la prima partita dopo il ko casalingo per 0-3 con il Parma e la prima delle due uscite prima della sosta: domenica alle 15 la Dea sarà a Monza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica europea racconta una serata che vale doppio. L’Atalanta è quindicesima con 3 punti, dopo il 3-1 al Pafos e la sconfitta di Amsterdam con l’Ajax, mentre il Kairat è trentunesimo con 1 punto, reduce dall’1-5 interno contro il Panathinaikos. Tre punti porterebbero i nerazzurri a 6 e li rimetterebbero in corsa per le posizioni che evitano i playoff.

In campionato l’Atalanta ha raccolto 11 punti in dieci giornate ed è tredicesima, con dieci giocatori indisponibili, tra cui Kristensen e Gaetano, che torneranno dopo la sosta. Tra le due squadre non ci sono precedenti: è il primo incrocio assoluto. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Atalanta

Atalanta-Kairat Almaty si gioca giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45 al in casa della Dea, e vale per la quarta giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a Sky. La partita, infatti, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport, ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

È un periodo difficile per la squadra di Sarri. Il 0-3 con il Parma, deciso dalle reti di Fabbian, dall’autogol di Zappacosta e da Lontani, ha chiuso una serie negativa fatta di una sola vittoria in un mese e venti gol subiti in campionato, e ha fatto arrabbiare l’ambiente. La società si è esposta, ha chiesto scusa ai tifosi e ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino a domenica.

In Europa il bilancio è di una vittoria e una sconfitta: dopo il 3-1 al Pafos è arrivato lo stop di Amsterdam contro l’Ajax. Sarri recupera Scamacca, ma non avrà a disposizione Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Gaetano, Kristensen, Bellanova e Kolasinac, e deve fare i conti con una mediana senza ricambi.

Il momento di forma del Kairat Almaty

Un anno fa il Kairat giocava in Champions League, oggi la squadra kazaka è in fondo alla classifica della Conference con un punto. Il 1-5 interno contro il Panathinaikos ha lasciato il segno, e dopo quella partita sono arrivati il 2-2 in casa dell’Aktobe e l’1-1 con l’Altay, risultato con cui è terminata la stagione del campionato kazako.

Proprio nel pareggio con l’Altay si è fatto notare Oksanen, autore di una punizione vincente. Gli ospiti arrivano a Bergamo con poche certezze in difesa, dove sono già state subite sei reti in due partite europee, ma con la libertà di chi non ha nulla da perdere.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: L'allenatore dell'Atalanta BC Maurizio Sarri guarda durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. L’Atalanta può contare su Éderson e Pašalić a protezione della difesa, su De Ketelaere al centro della trequarti con Zalewski e Rowe ai lati. Il Kairat risponde con la coppia di mediani Pinto Mendonça-Oksanen e un terzetto offensivo con Mrynskiy, Gual e Tuyakbaev alle spalle di Filho.

Per l’Atalanta, il protagonista può essere Krstović: è il centravanti di riferimento di una squadra in cerca di gol, e una sua rete potrebbe sbloccare la serata e restituire fiducia a un attacco poco concreto nelle ultime uscite. Per il Kairat, il nome è Oksanen: dai piazzati e dalla mediana può diventare l’uomo che prova a far saltare i piani della Dea.

Le probabili formazioni di Atalanta-Kairat Almaty

Sarri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con la difesa titolare e Krstović unica punta, mentre il Kairat si affiderà a un assetto speculare, prudente e compatto.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto Mendonça, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbaev; Filho. Allenatore: Urazbakhtin

Atalanta-Kairat Almaty: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Atalanta-Kairat Almaty

: Atalanta-Kairat Almaty Competizione : Conference League

: Conference League Data : giovedì 5 novembre

: giovedì 5 novembre Orario : 18:45

: 18:45 Stadio : Gewiss Stadium

: Gewiss Stadium Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà giovedì 5 novembre