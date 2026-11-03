Dove vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta TV e streaming

La squadra di Sarri, nonostante il momento negativo, è chiamata a vincere contro una squadra, sulla carta, inferiore.
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Squadra in ritiro, società che chiede scusa ai tifosi e un solo obiettivo: reagire. L’Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Kairat Almaty giovedì 5 novembre alle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo, nella terza giornata della fase campionato di Conference League. È la prima partita dopo il ko casalingo per 0-3 con il Parma e la prima delle due uscite prima della sosta: domenica alle 15 la Dea sarà a Monza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
La classifica europea racconta una serata che vale doppio. L’Atalanta è quindicesima con 3 punti, dopo il 3-1 al Pafos e la sconfitta di Amsterdam con l’Ajax, mentre il Kairat è trentunesimo con 1 punto, reduce dall’1-5 interno contro il Panathinaikos. Tre punti porterebbero i nerazzurri a 6 e li rimetterebbero in corsa per le posizioni che evitano i playoff.
In campionato l’Atalanta ha raccolto 11 punti in dieci giornate ed è tredicesima, con dieci giocatori indisponibili, tra cui Kristensen e Gaetano, che torneranno dopo la sosta. Tra le due squadre non ci sono precedenti: è il primo incrocio assoluto. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta TV e streamingAtalanta-Kairat Almaty si gioca giovedì 5 novembre 2026 alle 18:45 al in casa della Dea, e vale per la quarta giornata della fase campionato di UEFA Conference League. In Italia la diretta tv è affidata a Sky. La partita, infatti, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport, ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.
Il momento di forma dell'Atalanta
È un periodo difficile per la squadra di Sarri. Il 0-3 con il Parma, deciso dalle reti di Fabbian, dall’autogol di Zappacosta e da Lontani, ha chiuso una serie negativa fatta di una sola vittoria in un mese e venti gol subiti in campionato, e ha fatto arrabbiare l’ambiente. La società si è esposta, ha chiesto scusa ai tifosi e ha deciso di mandare la squadra in ritiro fino a domenica.
In Europa il bilancio è di una vittoria e una sconfitta: dopo il 3-1 al Pafos è arrivato lo stop di Amsterdam contro l’Ajax. Sarri recupera Scamacca, ma non avrà a disposizione Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Gaetano, Kristensen, Bellanova e Kolasinac, e deve fare i conti con una mediana senza ricambi.
Il momento di forma del Kairat Almaty
Un anno fa il Kairat giocava in Champions League, oggi la squadra kazaka è in fondo alla classifica della Conference con un punto. Il 1-5 interno contro il Panathinaikos ha lasciato il segno, e dopo quella partita sono arrivati il 2-2 in casa dell’Aktobe e l’1-1 con l’Altay, risultato con cui è terminata la stagione del campionato kazako.
Proprio nel pareggio con l’Altay si è fatto notare Oksanen, autore di una punizione vincente. Gli ospiti arrivano a Bergamo con poche certezze in difesa, dove sono già state subite sei reti in due partite europee, ma con la libertà di chi non ha nulla da perdere.
La chiave tattica della partita
Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. L’Atalanta può contare su Éderson e Pašalić a protezione della difesa, su De Ketelaere al centro della trequarti con Zalewski e Rowe ai lati. Il Kairat risponde con la coppia di mediani Pinto Mendonça-Oksanen e un terzetto offensivo con Mrynskiy, Gual e Tuyakbaev alle spalle di Filho.
Per l’Atalanta, il protagonista può essere Krstović: è il centravanti di riferimento di una squadra in cerca di gol, e una sua rete potrebbe sbloccare la serata e restituire fiducia a un attacco poco concreto nelle ultime uscite. Per il Kairat, il nome è Oksanen: dai piazzati e dalla mediana può diventare l’uomo che prova a far saltare i piani della Dea.
Le probabili formazioni di Atalanta-Kairat Almaty
Sarri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con la difesa titolare e Krstović unica punta, mentre il Kairat si affiderà a un assetto speculare, prudente e compatto.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri
Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto Mendonça, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbaev; Filho. Allenatore: Urazbakhtin
Atalanta-Kairat Almaty: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà giovedì 5 novembre
- Partita: Atalanta-Kairat Almaty
- Competizione: Conference League
- Data: giovedì 5 novembre
- Orario: 18:45
- Stadio: Gewiss Stadium
- Diretta tv: Sky
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