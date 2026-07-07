Il primo turno di qualificazione della UEFA Conference League mette di fronte Connah's Quay e KF Ballkani in una sfida che vede affrontarsi due club con esperienze europee molto diverse. I padroni di casa gallesi cercano di invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse stagioni, mentre la formazione kosovara punta a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime campagne continentali.

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Il momento delle due squadre

Per il Connah's Quay l'esordio rappresenta una nuova occasione per interrompere un lungo periodo senza soddisfazioni in Europa. La squadra arriva infatti da sette eliminazioni consecutive nelle ultime sette partecipazioni alle competizioni UEFA e non vince una gara europea dalla stagione 2019-20, quando riuscì a eliminare il Kilmarnock. Un dato che racconta le difficoltà incontrate dal club negli ultimi anni, ma che non intacca l'entusiasmo dell'ambiente per questa nuova avventura.

A guidare la squadra ci sarà John Disney, alla sua prima esperienza da allenatore in una competizione europea. Il tecnico ha fissato un obiettivo chiaro: riuscire finalmente a superare un turno. Per farlo potrà contare anche sui rinforzi arrivati nel mercato estivo, tra cui Darren Stephenson e Mikey Stone, oltre al talento offensivo di Harry Franklin, protagonista della passata stagione con 13 gol e 11 assist e chiamato ancora una volta a trascinare il reparto avanzato.

Di fronte ci sarà però un KF Ballkani che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama europeo. Il club kosovaro può vantare due partecipazioni alla fase a gironi della Conference League e risultati di prestigio, come il successo per 2-0 ottenuto contro la Dinamo Zagabria, a conferma della crescita vissuta dalla società nelle competizioni internazionali.

Dal novembre 2025 la squadra è affidata a Mislav Karoglan, tecnico che ha dato un'impronta offensiva al gioco del Ballkani, alternando i sistemi di gioco 4-3-3 e 4-2-3-1. Tra le principali risorse della formazione ospite spiccano il ritorno dell'esperto centrocampista Edvin Kuc e le qualità realizzative di Valentin Serebe, autore di 15 reti nell'ultimo campionato kosovaro.

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