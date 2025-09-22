derbyderbyderby streaming Copa Libertadores, Racing-Velez: dove vederla in Diretta Tv e in Streaming live

Copa Libertadores, Racing-Velez: dove vederla in Diretta Tv e in Streaming live

Derby argentino per i quarti di ritorno di Copa Libertadores. Si parte dall'1-0 per il Racing sul campo del Velez. Ora la squadra di Avvelaneda può contare sul fattore campo per difendere il vantaggio.
Notti infuocate nel sub continente conla Copa Libertadores che entra nel vivo: San Paolo-LDU, Palmeiras-River Plate, Flamengo-Etudiantes e Racing-Velez. Quest'ultimo match, in programma domani sera 23 settembre a mezzanotte è l'oggetto della nostra preview. Una sfida apertissima dopo il grande equilibrio dell'andata che tiene apertissimo il discorso qualificazione. In questo articolo vi diremo come vedere Racing-Velez in diretta streaming gratis.

Vuoi vivere l’atmosfera del Estadio Juan Domingo Perón come se fossi sugli spalti? Puoi vedere Racing-Velez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 o in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match di Copa Libertadores presenti nel palinsesto di Bet365, ma anche a un esclusivo pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la Copa Libertadores direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Racing-Velenz in diretta live.

Copa Libertadores, Racing-Velez: dove vederla in Diretta Tv e in Streaming live- immagine 2

(Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Verso Racing-Velez, all'andata finì così...

Una settimana fa al Josì Amalfitani Velez e Racing hanno dato vita a una vera e propria battaglia con la squadra di casa rimasta in 10 a fine primo tempo per il doppio giallo a Magallan. Supremazia numerica che è stata poi sfruttata dal Racing che ha portato a casa la vittoria per 1-0 con goal di Adrian Martinez a inizio ripresa. I padroni di casa sono in un otimo stato forma con 3 vittorie consecutive in match ufficiali ma nonostante questo  dettagli statistico la qualificazione è ancora tutta in bilico. Il Racing dovrà fare a meno di Rojo e Solari mentre il Velez, oltre allo squalificato Magallan non avrà a disposizione Fernandez, Garcia e Romero.

Probabili formazioni Racing-Velez

RACING (4-4-2) - Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Mura; Almendra, Zuculini, Rojas, Rodriguez; Adrian, Conechny. All.Costas

VELEZ (4-3-3) - Marchiori; Gordon, Mammana, Quiros, Gomez; Aliendro, Buozat, Lanzini; Carrizo, Santos, Machuca. All. Schelotto

