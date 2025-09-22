Notti infuocate nel sub continente conla Copa Libertadores che entra nel vivo: San Paolo-LDU, Palmeiras-River Plate, Flamengo-Etudiantes e Racing-Velez. Quest'ultimo match, in programma domani sera 23 settembre a mezzanotte è l'oggetto della nostra preview. Una sfida apertissima dopo il grande equilibrio dell'andata che tiene apertissimo il discorso qualificazione. In questo articolo vi diremo come vedere Racing-Velez in diretta streaming gratis.
COPA LIBERTADORES
Copa Libertadores, Racing-Velez: dove vederla in Diretta Tv e in Streaming live
Racing-Velez, dove vedere la Copa Libertadores in diretta tv e streaming live—
Vuoi vivere l’atmosfera del Estadio Juan Domingo Perón come se fossi sugli spalti? Puoi vedere Racing-Velez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 o in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match di Copa Libertadores presenti nel palinsesto di Bet365, ma anche a un esclusivo pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la Copa Libertadores direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Racing-Velenz in diretta live.
Verso Racing-Velez, all'andata finì così...—
Una settimana fa al Josì Amalfitani Velez e Racing hanno dato vita a una vera e propria battaglia con la squadra di casa rimasta in 10 a fine primo tempo per il doppio giallo a Magallan. Supremazia numerica che è stata poi sfruttata dal Racing che ha portato a casa la vittoria per 1-0 con goal di Adrian Martinez a inizio ripresa. I padroni di casa sono in un otimo stato forma con 3 vittorie consecutive in match ufficiali ma nonostante questo dettagli statistico la qualificazione è ancora tutta in bilico. Il Racing dovrà fare a meno di Rojo e Solari mentre il Velez, oltre allo squalificato Magallan non avrà a disposizione Fernandez, Garcia e Romero.
Probabili formazioni Racing-Velez—
RACING (4-4-2) - Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Mura; Almendra, Zuculini, Rojas, Rodriguez; Adrian, Conechny. All.Costas
VELEZ (4-3-3) - Marchiori; Gordon, Mammana, Quiros, Gomez; Aliendro, Buozat, Lanzini; Carrizo, Santos, Machuca. All. Schelotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA