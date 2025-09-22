Vuoi vivere l’atmosfera del Estadio Juan Domingo Perón come se fossi sugli spalti? Puoi vedere Racing-Velez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 o in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match di Copa Libertadores presenti nel palinsesto di Bet365, ma anche a un esclusivo pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro . Un’occasione unica per gustarti la Copa Libertadores direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Racing-Velenz in diretta live.

Verso Racing-Velez, all'andata finì così...

Una settimana fa al Josì Amalfitani Velez e Racing hanno dato vita a una vera e propria battaglia con la squadra di casa rimasta in 10 a fine primo tempo per il doppio giallo a Magallan. Supremazia numerica che è stata poi sfruttata dal Racing che ha portato a casa la vittoria per 1-0 con goal di Adrian Martinez a inizio ripresa. I padroni di casa sono in un otimo stato forma con 3 vittorie consecutive in match ufficiali ma nonostante questo dettagli statistico la qualificazione è ancora tutta in bilico. Il Racing dovrà fare a meno di Rojo e Solari mentre il Velez, oltre allo squalificato Magallan non avrà a disposizione Fernandez, Garcia e Romero.