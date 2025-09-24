Copa Libertadores, San Paolo-LDU Quito: diretta tv e streaming live gratis

Novanta minuti tutti in salita per i brasiliani che devono ribaltare lo 0-2 subito nel match di andata in Ecuador. Impresa difficile ma non impossibile e da vivere in diretta streaming gratis.

24 settembre 2025

Con la doppia vittoria nel derby contro il Velez, il Racing Avellaneda è stata la prima squadra a staccare il pass per le semifinali di Copa Libertadores. A chiudere il programma avremo Estudiantes-Flamengo, Palmeiras-River Plate e San Paolo-LDU Quito, match che analizzeremo in questa preview. Nelle prossime righe andremo a vedere quello che è successo all'andata, le proobabili formazioni del ritorno di giovedì 25 settembre a mezzanotte e sopratutto tutte le indicazioni per vedere il match GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per i nuovi utenti.

Preview San Paolo-LDU Quito, all'andata finì così... — Le trasferte in Sudamerica sono difficili per tutte e il San Paolo ne ha avuto la riprova settimana scorsa quando è caduto 2-0 in casa degli ecuadoregni dell'LDU Quito. Con un goal per tempo di Ramirez Leon al 15esimo e di Estrada al 78esimo permetteranno all'LDU di andare in Brasile potendo gestire un bottino di tutto rispetto. I padroni di casa dovranno cercare di massimizzare il miglior possesso palla come invece non è accaduto nel match di andata quando, nonostante il 59% del mantenimento della sfera la squadra non è riuscita a concretizzare. Interessante notare come il Tricolor paulista arrivi da 7 vittorie di fila tra le mura amiche.

Probabili formazioni San Paolo-LDU Quito — Se gli ospiti si presentano in brasile al completo, i padron di casa hanno nelle loro file diverse defezioni. Out: Andre Silva, Calleri, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Oscar, Ryan Francisco e Soares.

SAN PAOLO (3-5-2) - Rafael; Ferraresi, Franco, Sabino; Mailton, Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antonio, Diaz; Rigoni, Luciano. All. Crespo.

LDU QUITO (3-4-2-1) - Valle; Allala, Ade, Quinonez; Quintero, Gruezo, Cornejo, Ramirez Leon; Alzugaray, Villamil; Medina. All. Hurtado.