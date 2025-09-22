Crisi nera per il Puebla ultimissimo in classifica e chiamato a far punti in casa contro un Pachuca anch'esso in difficoltà di gioco e risultati. Punti pesanti in Messico in una gara dove può succedere davvero di tutto.

Redazione Derby Derby Derby 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 17:01)

Non solo Sudamericain queste notti di grande calcio. In programma anche la decima giornata del campionato apertura della Liga MX, ovvero la prima divisione messicana. In questa preview analizzeremo Publea-Pachuca gara che vede gli ospiti partire favoriti secondo le indicazioni degli esperti ma per nulla scontato. Se vuoi sapere come fare per vedere il match in diretta streaming live in modo completamente gratuita continua il nostro articolo.

Puebla-Pachuca, come arrivano i due club al match — Dopo 9 turni in Liga MX troviamo in testa un pò a sorpresa il Cruz Azul che con 23 punti sta tenendo dietro il più quotato Monterrey. Agli antipodi della classifica troviamo il Puebla, ultimissimo in graduatoria con soli 4 punti frutto di una sola vittoria, 1 pareggio e ben 7 sconfitte con 22 goal subiti, ovvero la difesa più battuta del torneo. Pachuca che naviga a metà classifica all'ottavo posto ma che nelle ultime settimane è crollato a picco infilando 3 sconfitte consecutive, ultima delle quali in casa per 2-0 contro il Queretaro. Il conteggio dei recenti scontri diretti è tutto dalla parte degli ospiti, imbattuti negli ultimi 8 precedenti contro il Puebla con 6 vittorie e 2 pareggi.

Probabili formazioni Puebla-Pachuca — Padroni di casa senza Cavallini e con Fedorco e Guerra in dubbio. Negli ospiti out Carvalho e Micolta.

PUEBLA (4-4-2) - Gonzalez; Rivas, Navarro, Diaz, Monarrez; Gonzalez, Gamarra, Moyano, Gomez; Marin, Castillo. All. Guede

PACHUCA (4-2-3-1) - Moreno; Garcia, Eduardo, Barreto, Aceves; Montiel, Pedraza; Dominquez, Quinones, Idrissi; Cadiz. All. Lozano.