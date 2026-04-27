Copenaghen-Vejle: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superligaen Danese su Bet365
Copenaghen derby, Brøndby ko e i tifosi causano problemi in città
29° turno della Superligaen danese. Il Copenaghen ospita il Vejle con un obiettivo abbastanza chiaro: vincere per allungare sull'Odense e qualificarsi alla prossima Conference League. Guarda ora Copenaghen-Vejle GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CopenaghenIl Copenaghen si presenta con una serie di quattro vittorie consecutive in campionato: ha battuto 7-0 il Silkeborg, 2-1 il Randers, 4-1 proprio il Vejle in trasferta e 2-1 l’Odense. In queste gare ha quindi sempre segnato almeno due gol, con l’unica eccezione del match contro il Randers in cui si è fermato a due reti, e ha mantenuto continuità nei risultati senza interruzioni.
Qui VejleIl Vejle invece arriva da una fase diversa del suo percorso recente. Dopo quattro pareggi consecutivi, la squadra ha subito due sconfitte di fila: 4-1 contro il Copenaghen e 2-1 contro il Silkeborg, entrambe arrivate dopo un periodo in cui era riuscita almeno a muovere la classifica senza perdere. In queste ultime due gare ha subito complessivamente sei gol, segnandone due.
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Copenaghen-Vejle, probabili formazioniCopenaghen (4-4-1-1): Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Zanka, Lopez; Larsson, Madsen, Clem, Robert; Elyounoussi; Dadason. Allenatore: Bo Svensson
Vejle (4-2-3-1): Vekic; Flo, Gitz, Lund, Sorensen; Gundelund, Vestergard; Gammelgaard, Enggard, Hjulsager; Bach. Allenatore: Claus Norgaard
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