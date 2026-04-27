29° turno della Superligaen danese. Il Copenaghen ospita il Vejle con un obiettivo abbastanza chiaro: vincere per allungare sull'Odense e qualificarsi alla prossima Conference League. Guarda ora Copenaghen-Vejle GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Copenaghen-Vejle: dove vedere la Superligaen in Streaming e in Tv

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Ilsi presenta con una serie di quattro vittorie consecutive in campionato: ha battuto 7-0 il Silkeborg, 2-1 il Randers, 4-1 proprio il Vejle in trasferta e 2-1 l’Odense. In queste gare ha quindi sempre segnato almeno due gol, con l’unica eccezione del match contro il Randers in cui si è fermato a due reti, e ha mantenuto continuità nei risultati senza interruzioni.Ilinvece arriva da una fase diversa del suo percorso recente. Dopo quattro pareggi consecutivi, la squadra ha subito due sconfitte di fila: 4-1 contro il Copenaghen e 2-1 contro il Silkeborg, entrambe arrivate dopo un periodo in cui era riuscita almeno a muovere la classifica senza perdere. In queste ultime due gare ha subito complessivamente sei gol, segnandone due.

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Copenaghen-Vejle, probabili formazioni

: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Zanka, Lopez; Larsson, Madsen, Clem, Robert; Elyounoussi; Dadason.: Bo Svensson

Vejle (4-2-3-1): Vekic; Flo, Gitz, Lund, Sorensen; Gundelund, Vestergard; Gammelgaard, Enggard, Hjulsager; Bach. Allenatore: Claus Norgaard

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