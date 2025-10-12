Altro turno importante de LaLiga 2: sotto la lente di ingrandimento c’è la sfida equilibrata tra Cordoba e Cultural Leonesa in programma il prossimo lunedì 13 ottobre alle ore 20:30. Match sulla carta molto equilibrato, con entrambe le compagini alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Cordoba-Cultural Leonesa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida de LaLiga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Cordoba-Cultural Leonesa in diretta live. Il match, in programma lunedì 13 ottobre alle 20:30, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa sedicesimi con 9 punti conquistati finora: il Cordoba dovrà sfruttare il fattore casa per provare a imporsi, conquistare i tre punti e risalire così in classifica. Per quanto riguarda gli ospiti, la situazione è leggermente più complicata: i punti in classifica del Cultural Leonesa sono 8 e valgono una preoccupante terzultima posizione. I tre punti in palio saranno quindi molto importanti in chiave salvezza.
Le probabili formazioni di Cordoba-Cultural Leonesa—
Cordoba (4-3-3): Alvarez, Villarasa, Ruben, Fomeyem, Isaac, Gonzalez, Ruiz, Requena, Dali, Fuentes, Medina. Allenatore: Ivan Ani
Cultural Leonesa (4-4-2): Badia, Garcia, Suarez, Barzic, Hinojo, Pibe, Ojeda, Bicho, Collado, Cachon, Sobrino. Allenatore: Cuco Ziganda
