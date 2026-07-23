Venerdì 24 luglio alle ore 00:30 italiane il Corinthians ospiterà il Remo in una sfida valida per il campionato brasiliano di Serie A. La formazione di San Paolo arriva all'appuntamento con grande fiducia dopo una serie di risultati positivi davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti vogliono continuare il loro momento favorevole in trasferta dopo aver conquistato due vittorie consecutive lontano da casa.

La squadra allenata da Fernando Diniz ha ritrovato continuità e arriva alla partita forte del successo ottenuto contro il Grêmio, mentre il Remo ha dimostrato grande capacità di soffrire e portare a casa risultati importanti anche in gare difficili. Una sfida che mette di fronte due squadre con caratteristiche diverse, ma entrambe alla ricerca di punti preziosi. Per scoprire dove vedere Corinthians-Remo in diretta TV e streaming e seguire tutte le emozioni della partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il Corinthians sta attraversando un buon periodo soprattutto tra le mura amiche, dove ha conquistato tre vittorie consecutive. Nell'ultima giornata è arrivato un successo importante sul campo del Grêmio, battuto con un netto 3-1 grazie alla doppietta di André Luiz e al gol di Kaio. La squadra di Fernando Diniz ha mostrato una buona gestione del possesso palla e una maggiore incisività nella fase offensiva.

Nelle ultime dieci partite di campionato il Corinthians ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, trovando in André Luiz il principale riferimento offensivo con tre reti. Tra i giocatori più importanti figura anche Rodrigo Garro, autore di tre assist e fondamentale nella costruzione della manovra offensiva.

Il Remo arriva invece alla sfida con grande entusiasmo dopo due vittorie consecutive in trasferta. Nell'ultima gara di campionato ha superato il São Paulo per 1-0 grazie al gol decisivo di Marcelinho arrivato nei minuti finali. La squadra allenata da Leo Conde ha dimostrato solidità difensiva e grande capacità di sfruttare gli episodi.

Il rendimento recente racconta di una formazione equilibrata, con tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte nelle ultime dieci gare. Il miglior realizzatore è Jajá con tre gol, mentre Marcelinho e Alef Manga hanno contribuito con due reti ciascuno.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vitoria

Il Corinthians dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, con Rodrigo Garro agirà sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva formata da Kaio César e Yuri Alberto. Il Remo dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Ivan sarà il portiere, protetto dalla difesa composta da Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk. In mediana agiranno Ze Welison e Patrick, mentre sulla linea dei trequartisti spazio a Yago Pikachu, Zé Ricardo e Vitor Bueno alle spalle dell'unica punta Alef Manga.

Corinthians (4-3-1-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André Luiz Santos, Breno Bidon; Rodrigo Garro; Kaio César, Yuri Alberto.

Remo (4-2-3-1): Ivan; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk; Ze Welison, Patrick; Yago Pikachu, Zé Ricardo, Vitor Bueno; Alef Manga.

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