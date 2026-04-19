Coritiba-Atletico Mineiro Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

Coritiba-Atletico Mineiro: info partita, probabili formazioni, tutte le partite del Brasileirão in diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 06:48)

La sfida tra Coritiba e Atlético Mineiro, valida per la dodicesima giornata del Brasileirao, mette di fronte due squadre separate da appena due punti e inserite nella fascia centrale della classifica, in una fase del campionato in cui la continuità di rendimento inizia a incidere concretamente sugli equilibri.

Al “Couto Pereira” di Curitiba il confronto assume quindi un peso specifico rilevante per entrambe, alla ricerca di stabilità e di un consolidamento in zona medio-alta. Guarda ora Coritiba-Atletico Mineiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Coritiba — Il Coritiba si presenta con 16 punti in 11 partite, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con una differenza reti leggermente positiva (13 gol fatti e 12 subiti). Il dato più significativo riguarda però il rendimento interno, che finora non ha accompagnato la buona posizione in classifica: una sola vittoria in cinque gare casalinghe, a fronte di due pareggi e due sconfitte.

Nelle ultime cinque partite la squadra allenata da Fernando Seabra ha raccolto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), evidenziando una certa difficoltà nel trasformare le prestazioni in successi pieni. Anche il recente 2-2 contro il Botafogo conferma questa tendenza: produzione offensiva discreta, ma gestione del risultato non sempre efficace.

Qui Atletico Mineiro — L’Atlético Mineiro segue a quota 14 punti, con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte e una differenza reti di +1 (14-13). Il rendimento recente è leggermente migliore rispetto agli avversari, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, ma il dato più critico riguarda le prestazioni in trasferta: una sola vittoria e cinque sconfitte lontano da casa.

Coritiba-Atletico Mineiro, probabili formazioni — Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel, Tinga, Maicon, Jacy, Bruno Melo, Paulista, Gomez, Ronier, Josué, Lopes, Rocha.

Atlético Mineiro (4-3-3): Everson, Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco, Renan Lodi, Victor Hugo, Perez, Alan Franco, Hulk, Reinier, Cuello.