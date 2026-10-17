La prima vittoria in campionato può diventare il punto da cui ripartire, ma adesso serve immediatamente una conferma. Cosenza-Altamura, in programma domenica 18 ottobre alle 14:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone, mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per provare a cambiare il proprio avvio di stagione. GUARDA COSENZA-ALTAMURA IN STREAMING SU BET365

I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo il successo conquistato sul campo del Picerno, risultato che ha finalmente interrotto l’attesa per la prima vittoria. Dall’altra parte ci sarà un Altamura che ha scelto di intervenire direttamente sulla guida tecnica: la sconfitta contro il Catania è costata la panchina a Ledian Memushaj, sostituito in settimana da Giuseppe Raffaele. Uno scontro diretto, quindi, che arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe. Il programma sportivo della giornata offre anche altri appuntamenti da seguire: CONSULTA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI LIVE IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure COSENZA-ALTAMURA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Cosenza-Altamura in TV e streaming: dove vedere la partita

L'incontro è valido per la decima giornata del Girone C di Serie C. La partita sarà trasmessa. Gli abbonati potranno quindi seguire la sfida attraverso la programmazione dedicata alla Serie C. Cosenza-Altamura sarà disponibile anche. Sky Go permette agli abbonati Sky di seguire l’incontro sui dispositivi compatibili, mentre su NOW sarà necessario il relativo Pass Sport.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

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Cosenza-Altamura: data, orario e diretta

Partita: Cosenza-Altamura

Cosenza-Altamura Competizione: Serie C 2026/27, Girone C

Serie C 2026/27, Girone C Giornata: 10ª

10ª Data: domenica 18 ottobre 2026

domenica 18 ottobre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Ezio Scida, Crotone

Ezio Scida, Crotone Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW

Cosenza, Picerno può essere il punto di partenza: ora serve continuità

Il risultato ottenuto alha soprattutto tolto un peso al Cosenza. Dopo un avvio senza vittorie, la squadra è riuscita finalmente a raccogliere tre punti e può affrontare lo scontro diretto con l’Altamura con una pressione diversa. Per trasformare quel successo in una vera ripartenza, però, servirà dare continuità già allo Scida. Federicodovrebbe mantenere gran parte della formazione utilizzata contro il Picerno. Il tecnico non potrà però guidare la squadra dalla panchina a causa della squalifica: a bordocampo ci sarà, mentre Coppitelli seguirà la partita dalla tribuna.

La possibile novità riguarda soprattutto la fascia sinistra. Baldovino Cimino, entrato durante la gara precedente, può partire dal primo minuto in una zona del campo nella quale il Cosenza non ha ancora trovato un titolare stabile. La situazione è molto diversa sulla destra, dove Clemente è diventato ormai un riferimento fisso. Davanti dovrebbe essere confermato Achour, sostenuto da Palazzino e Almaviva. Il Cosenza proverà così a mantenere il 3-4-2-1 e a sfruttare soprattutto il movimento dei due uomini alle spalle del centravanti per occupare gli spazi tra centrocampo e difesa dell’Altamura.

Altamura, subito Raffaele: il cambio in panchina per invertire la rotta

La sconfitta contro il Catania ha prodotto conseguenze immediate in casa Altamura. La società ha deciso di interrompere il rapporto con Memushaj e di affidare la squadra a, chiamato quindi a debuttare direttamente in uno scontro importante per la classifica. Il nuovo allenatore ha avuto pochi giorni per incidere realmente sui meccanismi della squadra. Per questo motivo non è da escludere che il primodi Raffaele riparta soprattutto dalle certezze già presenti, cercando inizialmente maggiore compattezza e organizzazione.

Il sistema dovrebbe essere il 3-5-2, con Perucchini tra i pali e Pacia, Zazza e Pirrello nella linea difensiva. A centrocampo Crimi sarà uno degli uomini chiamati a dare equilibrio, con Dipinto e Grande nella zona centrale e Mogentale e Falasca sulle corsie. Davanti la coppia formata da Rosafio e Curcio dovrà soprattutto riuscire a tenere impegnati i tre centrali del Cosenza. La capacità dei due attaccanti di conservare il pallone e permettere alla squadra di salire può diventare importante per evitare che l’Altamura sia costretto a difendere troppo basso.

Cimino possibile novità, Raffaele riparte dal 3-5-2: le probabili formazioni di Cosenza-Altamura

Nel Cosenza la principale novità può essere rappresentata dall'inserimento disulla corsia sinistra. Davanti a Rizzo dovrebbero giocare Pascalau, Dalmazzi e Dametto, mentre Clemente resta il riferimento sulla fascia opposta. McJannet e Palmieri agiranno centralmente, con Palazzino e Almaviva alle spalle di Achour.

L’Altamura dovrebbe presentarsi con Perucchini in porta e Pacia, Zazza e Pirrello nella difesa a tre. Mogentale e Falasca occuperanno le corsie, con Crimi, Dipinto e Grande in mezzo. In attacco spazio a Rosafio e Curcio.

Cosenza (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Clemente, McJannet, Palmieri, Cimino; Palazzino, Almaviva; Achour.

Altamura (3-5-2): Perucchini; Pacia, Zazza, Pirrello; Mogentale, Crimi, Dipinto, Grande, Falasca; Rosafio, Curcio.