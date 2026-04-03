Cosenza-Foggia: probabili formazioni e streaming gratuito del match

Il Cosenza ha una direzione chiara e un contesto favorevole, il Foggia una motivazione forte ma ancora fragile

Stefano Sorce 3 aprile - 19:25

Sabato 4 aprile alle ore 14:30, il confronto tra Cosenza e Foggia si inserisce in un momento chiave della stagione, dove ogni punto può cambiare prospettive sia in alto che in basso alla classifica. Il Cosenza guarda avanti, con l’obiettivo di restare agganciato alla corsa per le posizioni nobili. Il Foggia, invece, arriva con rinnovata fiducia dopo l’ultimo successo e con la necessità di dare continuità per inseguire la zona playout. Due percorsi opposti che si incrociano nello stesso punto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI COSENZA-FOGGIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Cosenza sta vivendo una fase positiva, costruita su equilibrio e continuità. Il pareggio contro il Benevento ha confermato una squadra solida, capace di restare dentro le partite anche contro avversari di livello. L’obiettivo è chiaro: consolidare una posizione alta e provare a spingersi ancora oltre. In casa, il rendimento è uno dei punti di forza. Il San Vito-Marulla è diventato un riferimento importante, dove il Cosenza riesce a esprimere un calcio più sicuro e organizzato. La squadra ha trovato un’identità precisa, fatta di equilibrio tra le linee e capacità di gestire i momenti della gara.

Il Foggia arriva invece da una vittoria pesante contro il Trapani, che ha interrotto una lunga serie negativa. Un successo che ha riportato fiducia e riacceso le speranze di evitare la retrocessione diretta. La squadra pugliese resta però fragile, soprattutto in trasferta. Le difficoltà lontano da casa sono evidenti, sia nella fase difensiva che nella gestione delle partite. Il problema principale resta la continuità: una vittoria può essere un segnale, ma serve conferma.

Probabili formazioni di Cosenza-Foggia — Il Cosenza dovrebbe schierarsi con Pompei tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Moretti, Dametto, Caporale e Ciotti. In mezzo al campo spazio a Contiliano, Florenzi e Garritano, chiamati a garantire equilibrio e gestione del possesso. Sulla trequarti agiranno Cannavò ed Emmausso, a supporto dell’unica punta Beretta.

Il Foggia risponde con Perucchini in porta, davanti al quale dovrebbero partire Staver, Minelli, Biasol e Buttaro. A centrocampo Romeo, Menegazzo e Dimarco avranno il compito di dare ritmo e copertura, mentre in attacco il tridente formato da D’Amico, Liguori e Tommasini cercherà di creare pericoli e sfruttare gli spazi.

Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale, Ciotti; Contiliano, Florenzi, Garritano; Cannavò, Emmausso; Beretta. All. Buscè.

Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Minelli, Biasol, Buttaro; Romeo, Menegazzo, Dimarco; D'Amico, Liguori, Tommasini. All. Pazienza.