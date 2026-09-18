Cosenza-Scafatese si gioca sabato 19 settembre alle ore 14:30 allo stadio San Vito-Gigi Marulla, sfida valida per la sesta giornata di Serie C 2026/27, Girone C. Il Cosenza arriva all'appuntamento con appena 1 punto dopo le prime cinque giornate, mentre la Scafatese ha raccolto 6 punti e cerca un altro risultato utile dopo il pareggio contro il Monopoli.VEDI COSENZA-SCAFATESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La squadra di Federico Coppitelli è reduce dalla pesante sconfitta per 5-2 sul campo del Giugliano, mentre la Scafatese di Michele Facciolo ha pareggiato 0-0 contro il Monopoli dopo aver battuto il Catania nella giornata precedente. I campani sono quindi imbattuti da tre turni e puntano a prolungare la propria striscia positiva anche in Calabria. Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Cosenza-Scafatese.

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Cosenza-Scafatese: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Cosenza-Scafatese

Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sesta giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 14:30

Stadio: San Vito-Gigi Marulla, Cosenza

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Cosenza

Il

è fermo a 1 punto dopo cinque giornate e occupa la penultima posizione del Girone C. La formazione di Coppitelli ha iniziato il campionato con tre sconfitte contro Audace Cerignola, Potenza e Catania, prima di conquistare il primo punto nello 0-0 casalingo contro la Cavese. Nel turno infrasettimanale è però arrivato un altro ko, il pesante

, nonostante il Cosenza fosse rimasto in superiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Il bilancio offensivo resta problematico, con 4 gol segnati e 14 subiti nelle prime cinque giornate. Contro il Giugliano è stato Tomislav Petrović a portare momentaneamente avanti i rossoblù, mentre nella ripresa è arrivato il secondo gol di Adam Energe, prima del crollo definitivo della squadra calabrese.

Il momento della Scafatese

La

ha invece 6 punti e ha perso soltanto una delle prime cinque partite. Dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Giugliano e la sconfitta interna contro il Picerno, la formazione campana ha pareggiato 2-2 con la Casertana, quindi ha ottenuto la prima vittoria stagionale battendo 2-1 il Catania al Massimino. Nell'ultimo turno è arrivato lo 0-0 contro il Monopoli.

Il tecnico Michele Facciolo, tornato in panchina dopo aver scontato due giornate di squalifica, ha utilizzato il 4-3-3 contro il Monopoli, affidandosi a Forte in porta e al tridente formato da Palmieri, Volpicelli e Convitto. La Scafatese ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima gara e arriva quindi al Marulla con una striscia di tre risultati utili consecutivi.

Le probabili formazioni di Cosenza-Scafatese

Il

dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 già utilizzato nella trasferta di Giugliano. Iliev dovrebbe essere confermato tra i pali, con Pascalau, Dametto e Dalmazzi davanti a lui. Sulle corsie esterne sono candidati Clemente e Barone, mentre Contiliano e D'Alena dovrebbero comporre la linea centrale.

potrebbero agire alle spalle di Petrović, riferimento offensivo.

La Scafatese dovrebbe invece confermare il 4-3-3 proposto nell'ultima uscita contro il Monopoli. Forte è candidato alla conferma in porta, con Novella, Scognamiglio, Bacchetti e Ferrara nella linea difensiva. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Esposito, Toscano e Tripi, mentre Palmieri, Volpicelli e Convitto restano le soluzioni più accreditate per il tridente offensivo.

Cosenza (3-4-2-1): Iliev; Pascalau, Dametto, Dalmazzi; Clemente, Contiliano, D'Alena, Barone; Quieto, McJannet; Petrović. Allenatore: Federico Coppitelli.

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Esposito, Toscano, Tripi; Palmieri, Volpicelli, Convitto. Allenatore: Michele Facciolo.