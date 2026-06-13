Quando inizia un Mondiale ogni partita sembra importante. Alcune, però, hanno immediatamente il peso di uno spareggio. È il caso di Costa d'Avorio-Ecuador, un confronto tra due nazionali ricche di talento, fisicità e ambizioni che sanno perfettamente quanto possa valere una vittoria all'esordio. Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, alle ore 01:00 italiane, il Lincoln Financial Field di Philadelphia ospiterà una delle partite più intriganti della prima fase dei Mondiali 2026. Costa d'Avorio ed Ecuador si affrontano in una sfida che potrebbe già indirizzare la corsa al secondo posto del Gruppo E alle spalle della Germania.

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Dove vedere Costa d'Avorio-Ecuador in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Costa d'Avorio-Ecuador, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Costa d'Avorio

La Costa d'Avorio arriva a questo Mondiale con entusiasmo e fiducia ritrovata. Gli Elefanti hanno vinto tre delle ultime quattro partite disputate e soprattutto hanno lanciato un segnale forte battendo la Francia per 2-1 nell'ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. Il commissario tecnico Emerse Faé ha costruito una squadra molto fisica, intensa e pericolosa nelle ripartenze, capace di alternare solidità difensiva e accelerazioni improvvise sugli esterni. Dopo anni di assenza dalla Coppa del Mondo, l'obiettivo dichiarato è tornare almeno agli ottavi di finale e recitare un ruolo da protagonista nel Gruppo E.

Il momento dell'Ecuador

L'Ecuador si presenta invece con una delle identità tattiche più riconoscibili dell'intero torneo. La nazionale guidata da Sebastian Beccacece ha impressionato durante le qualificazioni sudamericane, chiuse alle spalle dell'Argentina grazie a una straordinaria organizzazione difensiva. La Tricolor arriva all'esordio mondiale forte delle recenti vittorie contro Guatemala e Arabia Saudita e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La presenza di leader come Valencia, Caicedo, Hincapié e Pacho garantisce esperienza internazionale e solidità a una squadra che punta apertamente al passaggio del turno.

Situazione girone

Sulla carta la Germania parte leggermente avanti rispetto alle altre contendenti, ma alle sue spalle la lotta per la qualificazione appare apertissima. Proprio per questo Costa d'Avorio-Ecuador assume immediatamente il valore di uno scontro diretto.

La nazionale africana torna a respirare l'atmosfera mondiale dopo diversi anni di assenza, mentre l'Ecuador vuole confermare quanto di buono mostrato nelle qualificazioni sudamericane. Nel gruppo è presente anche Curaçao, alla sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo.

Probabili formazioni di Costa d'Avorio-Ecuador

La Costa d'Avorio dovrebbe schierarsi con il tradizionale 4-3-3 di Emerse Faé. Tra i pali ci sarà Fofana, protetto da una linea difensiva guidata da Kossounou e Agbadou al centro, con Doué e Konan sugli esterni. In mezzo al campo esperienza e fisicità con Kessié e Sangaré, chiamati a dare equilibrio e sostegno alle accelerazioni offensive. Davanti occhi puntati su Diallo e Diomande sugli esterni, mentre Guessand appare favorito per il ruolo di centravanti.

L'Ecuador di Beccacece risponderà con un sistema molto simile ma con caratteristiche differenti. Galindez guiderà una retroguardia di assoluto livello composta da Preciado, Ordóñez, Pacho e Hincapié. A centrocampo Caicedo rappresenterà il punto di riferimento davanti alla difesa, affiancato da Franco e Vite. Nel tridente offensivo spazio all'esperienza di Enner Valencia, supportato dalla velocità di Plata e Yeboah.

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré, Kessié, Inao Oulaï; Diallo, Guessand, Y. Diomande.

Ecuador (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Vite, M. Caicedo, Franco; Yeboah, Valencia, Plata.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sensazione è che assisteremo a una sfida estremamente tattica. La Costa d'Avorio proverà a sfruttare la velocità e la forza fisica dei propri esterni offensivi, cercando di colpire nelle transizioni. L'Ecuador, invece, punterà sulla propria organizzazione difensiva e sulla capacità di gestire i momenti della partita senza concedere spazi.

Potrebbe essere una gara bloccata per lunghi tratti, con pochi rischi nella prima fase e maggiore aggressività soltanto nel finale. Entrambe le nazionali sanno che perdere all'esordio significherebbe complicare enormemente il percorso verso gli ottavi.

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