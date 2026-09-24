Prima giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio ospita il Ghana dopo un campionato del Mondo abbastanza positivo, visto che entrambe son riuscite quantomeno a superare la fase a gironi. VEDI COSTA D'AVORIO-GHANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Norvegia e Colombia sono state le due giustiziere rispettive delle compagini allenate attualmente da Renard e Queiroz. L'ultimo confronto tra le due Nazionali risale ad un'amichevole del 2021 terminata a reti bianche. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI COSTA D'AVORIO-GHANA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Costa d'Avorio-Ghana in diretta TV e streaming

Costa d'Avorio, match valido per la prima giornata della Africa Nations Cup, in programma giovedì 24 settembre alle ore 21:00 allo Stade Municipal di Bouakè non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva in Italia. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida in tempo reale consultando le pagine social e i rispettivi siti ufficiali delle due Nazionali.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Costa d'Avorio e Ghana è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare l'Africa Nations Cup e cercare Costa d'Avorio-Ghana tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Costa d'Avorio-Ghana

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la African Nations Cup cercare Costa d'Avorio-Ghana tra le partite di giovedì 24 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Costa d'Avorio-Ghana: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 24 settembre 2026 al Municipal di Bouakè. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia.

Partita: Costa d'Avorio-Ghana

Competizione: African Nations Cup, 1° turno

African Nations Cup, 1° turno Data: martedì 24 settembre

martedì 24 settembre Stadio: Municipal di Bouakè

Municipal di Bouakè Diretta TV : nessuna copertura televisiva

: nessuna copertura televisiva Streaming verificato: Bet365, Vincitù

Costa d'Avorio-Ghana, i precedenti

Qui Costa d'Avorio

Qui Ghana

Costa d'Avorio-Ghana, probabili formazioni

Negli ultimi cinque precedenti si registrano(3-1 in WAFU Cup Nations e 2-1 in African Nations Cup),(9-8 ai rigori nella finale della Coppa d'Africa 2015 e 1-0 nelle qualificazioni della African Nations Cup dello stesso anno) enel confronto più recente (0-0 in amichevole nel 2021).Latorna in campo dopo unda protagonista, in cui ha brillato il talento di, acquistato dal Real Madrid che ha versato 140 milioni nelle casse del. Dopo aver battuto, nonostante la sconfitta contro la, gli Elefanti si sono guadagnati l'accesso ai sedicesimi di finale, dove però si sono arresi alla, altra sorpresa del Campionato del Mondo in Usa, Messico e Canada, che si è imposta 2-1, staccando il pass per i quarti di finale.Percorso identico anche per ilche aveva sconfitto di misura ilall'esordio, imponendo loall'nella seconda giornata. Pur perdendo nel turno conclusivo della fase a gironi con la, la Nazionale allenata da Carlos Queiroz si è qualificata ugualmente ai sedicesimi di finale, eliminata però dalla(1-0).: Y. Fofana; G. Doué, Ndicka, O. Diomandé, Konan; Kessié, Sangaré, Oulaï; Pépé, Bonny, Yan Diomandè.: Hervè Renard.

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Gyamerah, Djiku, Opoku, Mensah; K. Sibo, Yirenkyi; Semenyo, A. Fatawu, Nuamah; J. Ayew. Ct: Carlos Queiroz.