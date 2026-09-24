Costa d'Avorio-Ghana, prima giornata di African Nations Cup: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis
Prima giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio ospita il Ghana dopo un campionato del Mondo abbastanza positivo, visto che entrambe son riuscite quantomeno a superare la fase a gironi. VEDI COSTA D'AVORIO-GHANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.
Norvegia e Colombia sono state le due giustiziere rispettive delle compagini allenate attualmente da Renard e Queiroz. L'ultimo confronto tra le due Nazionali risale ad un'amichevole del 2021 terminata a reti bianche. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI COSTA D'AVORIO-GHANA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Costa d'Avorio-Ghana in diretta TV e streaming
Costa d'Avorio, match valido per la prima giornata della Africa Nations Cup, in programma giovedì 24 settembre alle ore 21:00 allo Stade Municipal di Bouakè non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva in Italia. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida in tempo reale consultando le pagine social e i rispettivi siti ufficiali delle due Nazionali.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Costa d'Avorio e Ghana è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare l'Africa Nations Cup e cercare Costa d'Avorio-Ghana tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Costa d'Avorio-GhanaPer cercare Costa d'Avorio-Ghana nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la African Nations Cup
- cercare Costa d'Avorio-Ghana tra le partite di giovedì 24 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Costa d'Avorio-Ghana: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà martedì 24 settembre 2026 al Municipal di Bouakè. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia.
- Partita: Costa d'Avorio-Ghana
- Competizione: African Nations Cup, 1° turno
- Data: martedì 24 settembre
- Stadio: Municipal di Bouakè
- Diretta TV: nessuna copertura televisiva
- Streaming verificato: Bet365, Vincitù
Costa d'Avorio-Ghana, i precedentiNegli ultimi cinque precedenti si registrano due successi del Ghana (3-1 in WAFU Cup Nations e 2-1 in African Nations Cup), altrettante vittorie della Costa d'Avorio (9-8 ai rigori nella finale della Coppa d'Africa 2015 e 1-0 nelle qualificazioni della African Nations Cup dello stesso anno) e un pari nel confronto più recente (0-0 in amichevole nel 2021).
Qui Costa d'AvorioLa Costa d'Avorio torna in campo dopo un Mondiale da protagonista, in cui ha brillato il talento di Diomandè, acquistato dal Real Madrid che ha versato 140 milioni nelle casse del Lipsia. Dopo aver battuto Ecuador e Curaçao, nonostante la sconfitta contro la Germania, gli Elefanti si sono guadagnati l'accesso ai sedicesimi di finale, dove però si sono arresi alla Norvegia, altra sorpresa del Campionato del Mondo in Usa, Messico e Canada, che si è imposta 2-1, staccando il pass per i quarti di finale.
Qui GhanaPercorso identico anche per il Ghana che aveva sconfitto di misura il Panama all'esordio, imponendo lo 0-0 all'Inghilterra nella seconda giornata. Pur perdendo nel turno conclusivo della fase a gironi con la Croazia (2-1), la Nazionale allenata da Carlos Queiroz si è qualificata ugualmente ai sedicesimi di finale, eliminata però dalla Colombia (1-0).
Costa d'Avorio-Ghana, probabili formazioniCosta d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; G. Doué, Ndicka, O. Diomandé, Konan; Kessié, Sangaré, Oulaï; Pépé, Bonny, Yan Diomandè. Ct: Hervè Renard.
Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Gyamerah, Djiku, Opoku, Mensah; K. Sibo, Yirenkyi; Semenyo, A. Fatawu, Nuamah; J. Ayew. Ct: Carlos Queiroz.
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