Il CRB ospita il Náutico all’Estádio Rei Pelé in una sfida di Serie B brasiliana che mette di fronte due squadre vicine in classifica e alla ricerca di continuità. Entrambe arrivano da risultati poco convincenti, ma con caratteristiche che lasciano pensare a una gara aperta e con diverse possibilità da gol. Guarda ora CRB-Nautico GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

CRB-Nautico: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare CRB-Nautico nel palinsesto Live

Qui CRB

Qui Nautico

CRB-Nautico, probabili formazioni

Iloccupa la quindicesima posizione con 20 punti e arriva dal pareggio interno per 2-2 contro il Goiás, un risultato che ha confermato una delle principali caratteristiche della squadra: la capacità di trovare la rete, ma anche una certa fragilità nella fase difensiva. La formazione di Eduardo Barroca ha segnato 26 gol in campionato, tra i migliori dati della parte bassa della classifica, ma ne ha subiti 31, evidenziando qualche problema di equilibrio.Ilsi presenta con un punto in più rispetto agli avversari, al tredicesimo posto con 21 punti. La squadra di Hélio dos Anjos ha però mostrato qualche difficoltà nelle ultime settimane, soprattutto in trasferta, dove arriva da due sconfitte consecutive. L’ultimo ko è arrivato sul campo dell’Avaí, con un 2-0 che ha evidenziato le difficoltà offensive lontano dal proprio stadio.

Athletic Club (4-2-3-1): Glauco; Ynaiã, Danilo, Edson, Yuri; Fumaça, Rômulo; Welinton Torrão, David Braga, Paulinho; Denilson.

Goiás (4-3-3): Tadeu; Diego, Edson Felipe, David Braz, Sander; Marcão Silva, Juninho, Lourenço; Welliton, Angelo Rodríguez, Thiago Galhardo.

Guarda ora CRB-Nautico GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365