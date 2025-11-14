Segui Cremona-Trieste in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre - 20:32

L'ottava giornata del campionato italiano di basket Serie A ci offre l'anticipo serale del sabato sera fra Cremona e Trieste. Il match del PalaRadi è in programma il 15 novembre alle 20,30 e mette l'una contro l'altra due formazioni appaite in classifica.

Cremona-Trieste sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A italiana.

Cremona-Trieste sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN.

La vigilia di Cremona-Trieste — Cremona e Trieste sono fianco a fianco in classifica con 8 punti, 4 in meno della coppia di testa Brescia-Bologna, ma arrivano da due risultati opposti nell'ultimo turno. Cremona infatti ha perso 96-90 a Trapani nonostante un Willis top scorer della serata con 21 punti. Trieste invece arriva dal 91-81 interno su Tortona con Brown e Ramsey che hanno messo a segno 34 punti in due. I lombardi hanno vinto le ultime 3 gare ufficiali in casa ma nel conteggio degli scontri diretti con i giuliani non trovano il successo da 6 sfide, ovvero dal 2019.

Cremona pronta a sfruttare il fattore campo. (Photo by Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images)

I probabili quintetti di partenza di Cremona-Trieste — Cremona schiera Willis playmaker, Durham guardia, Ndiaye e Veronesi ali con Anigbogu centro. Trieste risponde con Ross play, Brown guardia, Ramsey ala piccola, Uthoff ala grande e Sissoko mnumero 5.

CREMONA - Willis, Durham, Ndiaye, Veronesi, Anigbogu. All. Brotto

TRIESTE - Ross, Brown, Ramsey, Uthoff , Sissoko. All. Gonzalez

