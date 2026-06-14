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Momento delle due squadre

Il Criciúma sta vivendo una fase positiva del campionato. I gialloneri occupano il sesto posto con 20 punti raccolti in 12 giornate e arrivano all'appuntamento dopo due vittorie consecutive, l'ultima ottenuta per 1-0 contro il Londrina. La squadra ha costruito gran parte dei propri successi sul rendimento casalingo, dove ha vinto 14 delle ultime 20 partite disputate.

Il Ceará, invece, naviga a metà classifica con 16 punti. Nell'ultimo turno è riuscito a superare l'Avaí per 2-1, ma lontano da Fortaleza continua a faticare: sono infatti arrivate due sconfitte consecutive in trasferta e il rendimento esterno rappresenta uno dei principali problemi della stagione.

La sensazione è che il Criciúma proverà a prendere il controllo del match fin dai primi minuti sfruttando il fattore campo, vero punto di forza della formazione di casa. Il Ceará potrebbe invece adottare un atteggiamento più prudente, cercando di colpire in ripartenza e sfruttare eventuali spazi lasciati dagli avversari. I numeri suggeriscono una gara equilibrata ma con un leggero vantaggio per i padroni di casa, soprattutto considerando il rendimento interno del Criciúma e le difficoltà esterne del Ceará.

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