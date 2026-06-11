Cristian-Boulter: dove vedere il WTA di Londra in TV e in Streaming

Cristian-Boulter: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo WTA di Londra su erba, disponibile graitamente su Bet365
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Al Queen’s di Londra va in scena una sfida che si preannuncia molto equilibrata tra Jaqueline Cristian e Katie Boulter. La rumena arriva con grande fiducia dopo il successo in due set contro Qinwen Zheng, mentre la britannica ha mostrato carattere e qualità sull’erba rimontando Leylah Fernandez in una battaglia da tre set. Boulter parte favorita grazie alla maggiore esperienza su questa superficie (56 vittorie in carriera sull’erba contro appena 3 di Cristian) e al sostegno del pubblico di casa, ma i precedenti raccontano incontri spesso combattuti: due degli ultimi tre confronti sono infatti arrivati al set decisivo. Anche lo stato di forma recente di Cristian lascia pensare che possa mettere in difficoltà la numero 73 del ranking, rendendo probabile un match lungo e ricco di game. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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