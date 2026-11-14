Modrić può tornare dal primo minuto in una serata che vale ancora molto: Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre 2026 alle 20:45, mette in palio alla Opus Arena di Osijek la possibilità di continuare a lottare per la permanenza in Lega A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Spagna e Inghilterra hanno già conquistato i posti per i quarti di finale. Alle altre due nazionali resta il confronto per evitare l’ultima posizione: i croati partono da tre punti, i cechi sono ancora a zero dopo cinque giornate. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Croazia-Repubblica Ceca in TV: dove seguire la diretta

La copertura diè prevista su, all’interno di, dalle. Il palinsesto annuncia i collegamenti dalla partita di Osijek. La modalità prevista è quindi quella di Diretta Gol, senza una trasmissione integrale dedicata al singolo incontro. Per accedere al canale sarà necessario un abbonamento Sky che comprenda i contenuti sportivi richiesti. La sfida si giocherà contemporaneamente a Spagna-Inghilterra, l’altro appuntamento conclusivo del Gruppo 3 della Lega A, destinato invece a definire l’ordine delle prime due posizioni.

La programmazione sarà disponibile online su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. NOW consentirà di accedere alla diretta attraverso l’app sui dispositivi compatibili oppure da browser. Chi possiede una smart TV supportata potrà utilizzare l’applicazione per seguire la trasmissione sul televisore. Sky Go permetterà invece di guardare il canale da smartphone, tablet e computer con le credenziali del proprio account. Anche in streaming sarà proposta la copertura di Diretta Gol, con i collegamenti da Croazia-Repubblica Ceca previsti nella serata di Nations League.

Il momento della Croazia

Laha conquistato i suoi unici tre punti proprio contro la Repubblica Ceca, battuta. Da quel momento sono arrivate quattro sconfitte consecutive contro Spagna e Inghilterra, che hanno chiuso ogni possibilità di raggiungere i quarti. L’ultima battuta d’arresto è maturata a, dove gli inglesi si sono imposti per. La nazionale dideve ora interrompere la sequenza negativa per conservare il terzo posto e accedere allo spareggio per la permanenza in Lega A.

Un pareggio sarebbe sufficiente per tenere i cechi alle spalle. Questo vantaggio di classifica potrebbe incidere sulla gestione della gara, ma richiederà attenzione: concedere l’iniziativa senza riuscire a ripartire aumenterebbe la pressione sulla difesa. Il rientro di Ivan Perišić, dopo la squalifica scontata contro l’Inghilterra, restituisce inoltre un’alternativa importante. La sua esperienza può essere utile sia dall’inizio sia durante la partita, soprattutto se dovesse servire maggiore presenza sulle corsie.

Il momento della Repubblica Ceca

Laarriva all’ultima giornata cone appena. Un percorso che ha lasciato la squadra diall’ultimo posto, senza margine per affrontare la trasferta con prudenza eccessiva. Il recenteha confermato le difficoltà nel rendersi pericolosa contro avversari di livello. A Osijek servirà una prestazione più efficace vicino alla porta, perché il pareggio non cambierebbe la posizione dei cechi.

La vittoria è indispensabile per raggiungere la Croazia a tre punti; l’eventuale ordine finale dipenderà poi dai criteri di spareggio, a partire dagli scontri diretti. Il 2-1 dell’andata rende quindi importante anche il punteggio con cui gli ospiti riuscirebbero eventualmente a imporsi. Alle difficoltà offensive si aggiunge l’assenza di Ladislav Krejčí, squalificato dopo l’espulsione contro gli spagnoli. Denia dovrà modificare il reparto arretrato in una partita nella quale sarà necessario attaccare senza perdere equilibrio.

La necessità di attaccare può aprire spazi

Le probabili formazioni di Croazia-Repubblica Ceca

Ladovrà cercare il gol, ma spingere molti uomini in avanti potrebbe concedere alla Croazia opportunità nelle ripartenze. I movimenti di Baturina e Vlašić potrebbero diventare particolarmente utili se gli ospiti lasciassero spazio tra centrocampo e difesa. Per i padroni di casa sarà importante conservare il pallone anche sotto pressione. La possibile presenza di Modrić e Kovačić offre una soluzione per controllare il ritmo, purché la squadra mantenga riferimenti avanzati e non si abbassi troppo. Dall’altra parte,potrebbe aggiungere presenza in area con i suoi inserimenti, ma i cechi dovranno accompagnare Naderi senza esporre eccessivamente il reparto arretrato. Il primo gol potrebbe cambiare rapidamente le scelte delle due panchine.Ladovrebbe partire con il. Davanti asono attesi. In medianasi candida a giocare accanto a, offrendo esperienza nella gestione del pallone. Sulla trequarti dovrebbero agire, concome riferimento centrale. Perišić torna disponibile e rappresenta una possibile variante per il reparto offensivo.

Anche la Repubblica Ceca dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Kovář è indicato tra i pali, con Coufal, Zima, Vlček e Jurásek sulla linea difensiva. A centrocampo Souček dovrebbe ritrovare una maglia accanto a Král. Ambros, Hložek e Provod sono i candidati a sostenere Naderi, chiamato a dare maggiore concretezza all’attacco ospite.

CROAZIA (4-2-3-1): Livaković; Smolčić, Stanišić, Vušković, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Sučić, Baturina, Vlašić; Matanović. Ct: Bilić.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovář; Coufal, Zima, Vlček, Jurásek; Král, Souček; Ambros, Hložek, Provod; Naderi. Ct: Denia.

Orario e informazioni essenziali di Croazia-Repubblica Ceca