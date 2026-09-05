Il Crotone cerca la prima svolta della stagione, il Barletta vuole invece dare seguito all’impresa nel derby contro il Bari. Allo Scida va in scena una sfida tra due squadre che arrivano al terzo turno di campionato con umori opposti. VEDI CROTONE-BARLETTA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I rossoblù di Leandro Greco, ancora a secco di punti e di gol dopo le sconfitte contro Foggia e Sorrento, sono chiamati a reagire davanti al proprio pubblico; i biancorossi di Massimo Paci vogliono confermare le ottime indicazioni delle prime uscite, culminate nel roboante 3-0 rifilato ai pugliesi. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CROTONE-BARLETTA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Crotone-Barletta in diretta TV e streaming

Crotone-Barletta sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro dello Scida è indicato Sky Sport 257 come canale dedicato alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Crotone-Barletta tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Crotone-Barletta

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Crotone-Barletta tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Crotone-Barletta: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Crotone-Barletta

Crotone-Barletta Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Ezio Scida

Ezio Scida Diretta TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Crotone

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Ilarriva alla sfida contro ilcon l'obbligo di invertire subito la rotta: dopo le sconfitte contro, i rossoblù sono ancora fermi a zero punti e non hanno trovato neppure un gol. La classifica preoccupa, ma le prestazioni hanno mostrato segnali incoraggianti, con diverse occasioni create e un gioco che deve però diventare più concreto negli ultimi metri. La squadra didovrà quindi fare i conti con la pressione del risultato, cercando di trasformare il possesso e le opportunità costruite in gol. Al centro dell'attacco ci sarà ancora, mentree il nuovo arrivatorappresentano soluzioni importanti per aumentare imprevedibilità e pericolosità offensiva.Ilarriva alla sfida con ilsulle ali dell’entusiasmo dopo lo strepitoso 3-0 rifilato al, risultato che ha confermato le buone sensazioni già mostrate contro la. La squadra dipunta dunque a dare continuità al proprio avvio di stagione, consapevole però di trovare un avversario ferito e desideroso di sbloccarsi. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare in larga parte l’undici che ha dominato il derby, anche se qualche acciacco potrebbe portare a modifiche dell’ultimo momento. Nelle ultime ore diè arrivatao, esterno offensivo classe 2006 arrivato dall’, mentreha salutato in direzione

Probabili formazioni di Crotone-Barletta

: Merelli, Veltri, Tanco, Bashi, Groppelli, Torres, Ruggiero, Crapisto, Zunno, Spadoni, Musso.: Leandro Greco

Barletta (3-4-2-1): Matosevic, Rossoni, Bizzotto, Vona, Coccia, Franco, Piarulli, Laringe, Partipilo, Mateus Castro, Ferrante. Allenatore: Massimo Paci