Crotone-Catania: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Crotone-Catania, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile - 04:36

Crotone-Catania, Match valido per il 35° turno del campionato di Serie C (Girone C), in programma lunedì 13 aprile allo stadio Ezio Scida (20:30). Sfida priva di tensioni per il vertice, già deciso con largo anticipo dal Benevento. In palio tuttavia obiettivi concreti per entrambi, seppur ridimensionati: il Catania difende con tranquillità il secondo posto grazie a un vantaggio consistente sulle inseguitrici, mentre il Crotone naviga in una zona di classifica che non consente grandi ambizioni ma garantisce una gestione relativamente serena della qualificazione ai playoff. Guarda ora Crotone-Catania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Crotone — Il Crotone arriva alla sfida con un rendimento piuttosto altalenante, specchio di tutta la sua stagione: nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, compreso il recente passo falso contro il Giugliano. Nonostante ciò, resta una squadra pericolosa soprattutto in casa, dove riesce ad alzare il ritmo e sfruttare la spinta del pubblico, facendo valere un attacco molto produttivo.

Qui Catania — Il Catania, invece, si presenta in un momento complessivamente più solido e continuo, forte del secondo posto in classifica. La squadra ha dimostrato grande equilibrio durante tutta la stagione, grazie soprattutto a una difesa molto efficace, anche se arriva da una sconfitta interna contro il Picerno che ha interrotto parzialmente il suo buon momento. Rimane comunque una formazione matura e organizzata, capace di gestire bene anche le partite più difficili.

Crotone-Catania, probabili formazioni — Crotone (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

Catania (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Celli; Di Noia, Di Tacchio; Jimenez, D’Ausilio, Bruzzaniti; Lunetta. Allenatore: William Viali.